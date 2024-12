Incendio in un appartamento a Brindisi: nessun ferito, danni limitati

BRINDISI - Un incendio è scoppiato questo pomeriggio in un appartamento situato in via Romolo. Le fiamme si sono propagate nella cucina, provocando danni significativi ma senza compromettere la struttura dell'edificio.

Al momento del rogo, nell’abitazione si trovava una sola persona, che fortunatamente è rimasta illesa e non ha riportato alcuna ferita.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando di Brindisi, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche il personale del 118, pronto a fornire assistenza medica in caso di necessità, e gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio.