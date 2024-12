Cellino San Marco: donna salvata dai vicini dopo un incendio in casa

CELLINO SAN MARCO - Momenti di paura a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione. Prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, alcuni vicini sono intervenuti coraggiosamente, riuscendo a mettere in salvo una donna che si era rifugiata sul balcone per sfuggire alle fiamme.

L’incendio, sviluppatosi in circostanze ancora da chiarire, ha reso impossibile alla donna lasciare l’abitazione attraverso le vie ordinarie, costringendola a cercare rifugio all’aperto. L’intervento tempestivo dei vicini è stato decisivo per evitare conseguenze più gravi.

Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente. La donna, visibilmente scossa ma in condizioni stabili, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, che ha prestato l’assistenza necessaria.

Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incendio per accertarne l’origine e valutare eventuali responsabilità. Intanto, il gesto eroico dei vicini sottolinea il valore della solidarietà e del pronto intervento nei momenti di emergenza.