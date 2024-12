‘Insieme nel 2025’: firmata l'ordinanza sul Capodanno a Bari

BARI - Il prossimo 31 dicembre l’amministrazione comunale, in collaborazione con Radio Norba, insieme a Regione Puglia e Pugliapromozione, ha organizzato uno spettacolo per trascorrere l’ultima notte dell’anno all’insegna della grande musica e della comunità, il grande evento “Insieme nel 2025”, il concertone in piazza Libertà che accompagnerà i baresi e i tanti turisti che arriveranno a Bari.Sul palco di Bari, Emma con tutta la sua band, il set firmato da Michele Bravi e la musica dei dj di Radio Norba e Radio 105che dalla consolle faranno ballare la piazza.Come annunciato, anche quest’anno le immagini della nostra città e l’entusiasmo del pubblico barese raggiungeranno le case degli italiani grazie al collegamento televisivo con il “Capodanno in Musica” trasmesso su Canale 5.Questo evento, che rappresenta un momento di aggregazione e di festa, presumibilmente interesserà, oltre l’area di svolgimento del concerto, l’intero centro cittadino, con la presenza di migliaia di persone che confluiranno in piazza per festeggiare la fine del 2024 e l’avvento del nuovo anno.Pertanto, come evidenziato dagli esiti del tavolo tecnico tenutosi in Questura il 18 dicembre scorso, e confermato nella riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica del 20 dicembre, si è ritenuto necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di prevenire e minimizzare i pericoli e i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico e anche sulla base delle precedenti esperienze.Richiamate quindi, le Circolari del Ministero dell’Interno del 5 dicembre 2024 e del 12 dicembre 2024, che hanno fornito indicazioni per un Capodanno sicuro, nonché il Patto per la Sicurezza urbana sottoscritto il 25 novembre 2019 tra Prefettura, Comune di Bari e Regione Puglia per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata, il sindaco Vito Leccese ha firmato l’ordinanza di sicurezza urbana che VIETA dalle ore 13:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 05:00 del 1° gennaio 2025sulle seguenti vie: corso Vittorio Emanuele II, via Roberto da Bari (tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni), piazza Chiurlia e piazza Massari (compresa l’area individuata su corso Vittorio Emanuele II, delimitata da misure di security in quanto direttamente interessata dallo svolgimento dell’evento):- per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;- per qualsiasi soggetto di detenere, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica munite di tappo;- per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;- di accedere con zaini, borsoni - limitatamente all’area interessata dall’evento, perimetrata da misure di security e ad accesso contingentato - contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo, spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante nonché caschi di protezione del tipo per motoveicoli o velocipedi e assimilabili per uso;- di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 650 del Codice Penale.A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, nonché qualsiasi ufficiale e agente di Polizia giudiziaria, potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.Il provvedimento è stato già comunicato al Prefetto di Bari.