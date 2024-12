Inter, Inzaghi dopo la vittoria con il Como: 'Partita matura, una vittoria da squadra'

L'Inter saluta il 2024 a San Siro con una vittoria importante: il colpo di testa di Carlos Augusto e la firma incredibile di Marcus Thuram decidono il successo contro il Como e portano l'Inter a quota 37 punti in classifica: il commento di Simone Inzaghi.

“I complimenti al Como vanno fatti, hanno fatto una gara propositiva, di personalità, hanno corso tantissimo ma noi abbiamo concesso poco, il campo ci ha un po’ penalizzato perché non era perfetto come al solito, però abbiamo fatto una partita matura, da squadra. Sapevamo che nel secondo tempo cambiando passo avremmo potuto vincere la partita e abbiamo colpito nel momento giusto. Thuram? Ha lavorato bene insieme a compagni e staff, si è adattato subito ai nostri principi e continua a migliorare, è un giocatore di qualità. Frattesi? Nell’Inter come in altre squadre c’è concorrenza ma lui sta lavorando bene, contro l’Udinese ha giocato 90 minuti, oggi è entrato bene, dobbiamo continuare così ragionando partita dopo partita perché stiamo giocando tanto. Lautaro? È il nostro Capitano, anche stasera ha avuto occasioni, deve proseguire così con fiducia per continuare a segnare come ha sempre fatto, deve rimanere tranquillo sapendo che la sua squadra sta vincendo e che ha l’appoggio di tutti. ”