Tragedia a Taranto: 73enne perde la vita in un incidente stradale

TARANTO - Nella notte, un drammatico incidente stradale si è verificato a Taranto, nei pressi dello svincolo per il mercato ortofrutticolo. Un uomo di 73 anni ha perso la vita quando il furgone che stava guidando si è scontrato violentemente con un’automobile a bordo della quale viaggiavano due giovani.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato così violento da far ribaltare il furgone. Il conducente, sbalzato fuori dall’abitacolo, è deceduto sul colpo. I due giovani a bordo dell’auto sono rimasti feriti; uno di loro è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre l’altro ha riportato lesioni meno gravi.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, mentre gli operatori sanitari hanno prestato soccorso ai feriti.

Le forze dell’ordine stanno conducendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.