La Camerata Musicale Salentina celebra il Capodanno con l'Ukrainian Radio Symphony Orchestra

LECCE - La Camerata Musicale Salentina festeggia l'arrivo del nuovo anno con il tradizionale Concerto di Capodanno, un evento di grande prestigio che avrà luogo sabato 4 gennaio 2025 alle ore 20:45 al Teatro Apollo di Lecce. Quest’anno, a rendere unica la serata sarà la partecipazione della Ukrainian Radio Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Volodymyr Sheiko, uno dei direttori più acclamati del panorama internazionale.

Il concerto offrirà un programma ricco di valzer, ouverture, polke e galop di Johann Strauss figlio, soprannominato il “re del valzer”. Tra i brani in programma, non mancheranno i celebri “Sul bel Danubio blu”, il “Kaiser-Walzer” e la “Trisch-Trasch Polka”, accompagnati dalla magistrale esecuzione della Radetzky-Marsch di Johann Strauss padre e da alcuni brani della tradizione natalizia e ucraina. Il clima festoso è garantito, come tradizione per il concerto di Capodanno, che ogni anno richiama numerosi spettatori entusiasti.

L'Ukrainian Radio Symphony Orchestra, con oltre 85 anni di storia, è una delle formazioni più prestigiose d'Europa, con tournée in tutto il mondo e una lunga tradizione musicale che vanta collaborazioni con i più grandi direttori d'orchestra. La sua fama è cresciuta grazie alla capacità di conservare e valorizzare le tradizioni musicali dell’Europa orientale, con un archivio che include oltre 10.000 incisioni di composizioni orchestrali. Questo straordinario ensemble, con la sua maestria, sarà protagonista di una serata che sicuramente rimarrà nel cuore del pubblico.

I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita presso la sede della Camerata Musicale Salentina (temporaneamente in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. La Camerata Musicale Salentina, fondata nel 1970 dal M° Carlo Vitale, è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Il concerto è sponsorizzato dalla Banca Popolare Pugliese.

Programma musicale: di Johann Strauss II:

Ouverture da “Lo Zingaro Barone”

“Sangue Viennese”, Valzer Op. 354

“Klipp Klapp”, Galop Op. 466

“Festa dei Fiori”, Polka Op. 111

“Storielle del bosco viennese” Op. 325

“Neue Pizzicato Polka”, Op. 449

“Nel bosco di Krapfen”, Polka Op. 336

“Valzer dell'Imperatore”, Valzer Op. 437

“Il Pipistrello”, Ouverture. Op. 362

“Voci di Primavera”, Valzer Op. 410

“Treno dei divertimenti” Polka, Op. 281

“Trisch-Trasch”, Polka Op. 214

“Moto Perpetuo”, Polka Op. 257

“Sotto tuoni e fulmini”, Polka Op. 324

“A caccia!”, Polka Op. 373

“Sul bel Danubio Blu”, Valzer Op. 314

“Polka dello Champagne” Op. 211

di Johann Strauss I:

“Marcia di Radetzky”, Op. 228

Prezzi biglietti (comprensivi del diritto di prevendita):

Poltronissime e Palchi I Ordine : Intero € 33, Ridotto* € 30, Convenzione** € 25, Speciale*** € 20

: Intero € 33, Ridotto* € 30, Convenzione** € 25, Speciale*** € 20 Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità) : € 20

: € 20 Poltrone e Palchi II Ordine : Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzione** € 20, Speciale*** € 15

: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzione** € 20, Speciale*** € 15 Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità) : € 15

: € 15 Loggione: Intero € 17, Ridotto* € 15, Speciale*** € 10

*Ridotto: Over 65 | Docenti | Studenti | Under 35

*Convenzioni: Abbonati 55^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 24-25 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, è possibile contattare la Camerata Musicale Salentina via telefono o e-mail, o visitare il sito ufficiale. Non perdere l'opportunità di assistere a una serata magica con una delle orchestre più prestigiose al mondo!

