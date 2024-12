Maritato (AssoTutela): congratulazioni al nuovo capo DAP Lina di Domenico

BARI - L'Associazione AssoTutela esprime le sue più sentite congratulazioni alla Dott.ssa Lina di Domenico, recentemente nominata Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP). Il presidente di AssoTutela, Michel Emi Maritato, ha voluto sottolineare l'importanza e la delicatezza del nuovo incarico, augurando alla Dott.ssa Di Domenico un lavoro ricco di successi e soddisfazioni.

Maritato ha evidenziato come l'impegno del nuovo capo del DAP rappresenti non solo una grande responsabilità istituzionale, ma anche una speranza per il futuro del Paese. In un periodo di incertezze storiche, la Dott.ssa Lina di Domenico è vista come una figura di lealtà, competenza e apertura alla collaborazione, tutte qualità che sono fondamentali per il miglioramento del sistema penitenziario e per l’interesse pubblico.

"La sua nomina segna un importante traguardo, e sono certo che la Dott.ssa di Domenico saprà affrontare le sfide con dedizione e professionalità. I miei più cari auguri per questo incarico superlativo", ha dichiarato il presidente Maritato.

Il ruolo del DAP è cruciale, in quanto si occupa della gestione e supervisione degli istituti penitenziari italiani, un ambito che richiede attenzione e sensibilità per garantire la giustizia e la sicurezza, ma anche il rispetto dei diritti dei detenuti.

AssoTutela, da sempre impegnata nella tutela dei diritti e dei doveri dei cittadini, guarda con fiducia al futuro con la nuova guida del DAP, augurando alla Dott.ssa Lina di Domenico un percorso di successo nell’affrontare le sfide che il sistema penitenziario italiano continua a presentare.