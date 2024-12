La decima edizione di Babbo Natale in moto a Bari

BARI - Domenica 22 dicembre, dalle 9 alle 13, a Bari si terrà la decima edizione di “Babbo Natale in moto”, il tradizionale moto-incontro natalizio all’insegna della solidarietà organizzato dall’associazione Vita in moto insieme a numerosi partner istituzionali e ad associazioni del territorio, con una raccolta fondi da destinare a diverse attività benefiche.I fondi raccolti durante l’iniziativa saranno interamente devoluti per installazioni grafiche in alcune sale dell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari, per l’acquisto di beni alimentari da donare a mense sociali e strutture di accoglienza cittadine e per l’acquisto di apparati per il monitoraggio dell’elettrocardiogramma per i pazienti dell’istituto tumori “Giovanni Paolo II” del capoluogo pugliese.La sfilata, aperta gratuitamente a tutti i motociclisti che si iscriveranno, partirà da parco 2 Giugno e terminerà davanti alla Basilica di San Nicola, nel borgo antico, dopo aver toccato diversi quartieri della città di Bari, e sarà intervallata da alcune soste durante i quali i Babbo Natale in moto incontreranno i bambini e alcune famiglie disagiate del capoluogo per portare un momento di felicità e tanti sorrisi. Tutti i partecipanti, vestiti con il cappello e il tradizionale abito rosso di Babbo Natale, doneranno piccoli contributi economici.La giornata inizierà alle 9 con il raduno dei partecipanti nel parcheggio antistante l’ingresso del parco di viale Einaudi, a Bari, durante il quale, dopo una breve registrazione all’evento, verranno raccolti i contributi e presentato l’evento. La partenza è prevista per le 10 con una parata verso l’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” dove delle delegazioni di motociclisti andranno nei reparti per salutare i bambini e portare loro dei piccoli doni. Altri partecipanti, invece, potranno visitare i laboratori dove lo scorso anno sono state realizzate le installazioni grafiche.Alle 10.45 i centauri si dirigeranno verso il rione Japigia per poi raggiungere il lungomare di Bari e percorrerlo sino al quartiere San Girolamo. Da qui, poi, arriveranno al San Paolo per la consegna di prodotti alimentari. Alle 11.30 proseguiranno verso Bari su viale Europa e via Buozzi, per poi percorrere il ponte Adriatico e il lungomare. Arrivati in centro, sfileranno da corso Vittorio Emanuele sino alla Basilica di San Nicola, dove i partecipanti riceveranno la benedizione dei caschi, in programma per le 12.30.Infoline: 3510424370Raduno: 9.00