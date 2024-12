I gioielli d’arte di Marina Corazziari a Palazzo Cozzolongo di Turi

BARI - Domenica 5 gennaio, alle ore 18:30, il suggestivo Palazzo Cozzolongo di Turi ospiterà un evento esclusivo dedicato all’arte e al design dei gioielli di Marina Corazziari. Designer, scenografa e docente di fama, Marina Corazziari presenterà le sue creazioni, autentiche opere d’arte, in una serata che coniuga eleganza e cultura.

Un dialogo con l’artista

L’evento, inserito nella rassegna “Ferma l'onda alla cultura” e curato da Andrea Sasso, presidente dell’associazione AleXott, sarà condotto dalla professoressa Maria Rossi. Durante l’incontro, verranno ripercorsi i momenti salienti della carriera della designer, con un focus speciale sul processo creativo che rende unici i suoi gioielli.

Una sfilata d’arte vivente

Le creazioni di Marina Corazziari saranno presentate attraverso una sfilata coinvolgente, in cui le modelle Anna Bianchi e Sofia Verdi indosseranno i gioielli, facendosi ambasciatrici di un design che unisce tradizione e innovazione.

Musica e atmosfera

La serata sarà arricchita da un accompagnamento musicale d’eccezione: i Maestri Luigi Neri al pianoforte e Paolo Fontana alla fisarmonica eseguiranno "Alma de Tango", regalando al pubblico un’esperienza sensoriale che mescola passione ed emozione.

Ingresso libero e dettagli

L’ingresso all’evento è gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi in una serata all’insegna dell’arte e della bellezza.

Un ringraziamento speciale va alla make-up artist Giulia Ferrari del centro estetico “Armonia dei Sensi”, che curerà i dettagli estetici delle modelle, contribuendo a rendere l’evento ancora più memorabile.

Non perdere questa occasione unica per scoprire i gioielli d’arte di Marina Corazziari in una cornice prestigiosa come Palazzo Cozzolongo di Turi.