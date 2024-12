Lazio-Atalanta: Pari all'Olimpico, la sfida scudetto si accende

Atalanta Fb

ROMA - La tanto attesa sfida scudetto tra Lazio e Atalanta, andata in scena allo Stadio Olimpico, si conclude con un pareggio per 1-1. Un risultato che non spicca ma che consente a entrambe le squadre di restare in corsa per i propri obiettivi stagionali.

L'Atalanta, grazie al punto guadagnato, si conferma capolista con un vantaggio di tre punti sul Napoli, che però deve ancora affrontare il Venezia. La Lazio, dal canto suo, consolida la posizione in zona Champions League, un risultato straordinario che ad inizio stagione appariva un sogno lontano per i biancocelesti.

La partita

Ad aprire le marcature è stato Dele-Bashiru per l'Atalanta nel corso del primo tempo, dimostrando ancora una volta la pericolosità dei bergamaschi nei momenti chiave. La Lazio, però, non ha mai mollato e ha trovato il gol del pareggio in extremis grazie a Brescianini, che ha segnato in pieno recupero facendo esplodere di gioia i tifosi biancocelesti.

Un punto che mantiene vive le speranze di gloria per entrambe le formazioni, in un campionato sempre più avvincente e ricco di sorprese.