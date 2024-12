'Le Strade di San Nicola', solidarietà e spettacolo dalla Puglia

Sul palco anche Mirko Milella in arte Rock Rabbit cantante e musicista, vincitore dello “Streets Talent, le strade del talento” il talent-show realizzato in collaborazione con TRM network. Infine il premio “Le Strade di San Nicola ART” è stato assegnato alla cantante barese Serena Brancale, mentre il premio “Le Strade di San Nicola” che viene conferito ad una personalità che si è distinta per generosità è stato assegnato a Mauro Pulpito per la sua ventennale collaborazione con le Associazioni a sostegno delle iniziative solidali.“Lorenzo Moretti presidente della Federazione “Le Strade di San Nicola” visibilmente emozionato ha ringraziato le istituzioni cittadine e tutte le associazioni che hanno creduto in questo progetto. - Oggi più che mai abbiamo bisogno della collaborazione di tutta la città per realizzare i progetti proposti quest’anno. Si tratta di progetti innovativi che, come ogni anno, puntano a diventare ‘a tempo indeterminato’, veri e propri punti di riferimento per la città e i cittadini. Quest’anno saranno quattro i progetti che la federazione Le strade di San Nicola intende finanziare:Il progetto, a cura dell’associazione “aMichi di Michele Visaggi”, nasce dal desiderio di vedere utilizzato al meglio delle sue potenzialità lo strumento della rotatoria, che tanto ha fatto e continua a fare in termini di riduzione e prevenzione dei sinistri. Un approccio più sicuro e informato da parte degli automobilisti non potrebbe che rinforzare l’utilità di questo strumento nella battaglia contro gli incidenti, ancora troppo spesso mortali, che continuano a riempire le pagine di cronaca. A tal proposito saranno messi a punto un video cartoon 3D e spot cinematografici da diffondere per sensibilizzare la cittadinanza.Il progetto consiste nella realizzazione di un cortometraggio che intende sensibilizzare e stimolare le giovani generazioni sulla tematica del disturbo del comportamento alimentare (DCA). Target di riferimento sono ragazze e ragazzi frequentanti la scuola superiore (14- 18 anni). La realizzazione del cortometraggio sarà affidata agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari, sotto la supervisione di Alessandro Piva e Antonio Palumbo, docenti dell’accademia nonché noti registi baresi. Attori del cortometraggio saranno gli stessi studenti.Il progetto si pone l’obiettivo di aiutare i genitori ad accettare la disabilità del loro figlio e a imparare a gestire al meglio le situazioni disfunzionali derivanti, senza garantire soluzioni immediate e definitive, ma attraverso nuovi modelli educativi e nuove strategie di intervento da mettere in pratica. Tutto sarà finalizzato a migliorare la relazione e la comunicazione tra genitori e figli, ad aumentare la capacità di analisi dei problemi educativi che possono insorgere e a facilitare la conoscenza dello sviluppo psicologico dei figli e dei principi che lo regolano sino all’acquisizione di metodi educativi efficaci. Il progetto, a cura dell’associazione A.I.P.D., si svilupperà nell’arco di 12 mesi.Il progetto consiste in 20 ore di addestramento di autoprotezione a cura della asd WCRA. Attraverso lo studio di tecniche di diverse arti marziali e sport da combattimento, saranno forniti ad alcuni operatori sanitari gli elementi fondamentali della protezione personale. Per motivi didattici, le lezioni saranno riservate a 20 persone appartenenti al personale sanitario e si svolgeranno presso la palestra Angiulli Fitness Gym di Bari, in via Cotugno 10.