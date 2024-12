Modugno, via alla Festa dei Popoli 2024

MODUGNO - Il giorno domenica 15 dicembre 2024 la città di Modugno ospiterà per la prima volta la Festa dei Popoli, un giornata all’insegna della condivisione e dell’incontro fra diverse culture, in un clima di festa nel pieno del periodo natalizio. La giornata sarà realizzata dal Centro Interculturale Abusuan, con il patrocinio del Comune di Modugno e delle associazioni culturali del territorio, ispirandosi alla ormai nota Festa dei popoli, che l’anno prossimo raggiungerà il traguardo della ventesima edizione e che si svolge annualmente a Bari nel periodo primaverile.L’evento è inoltre organizzato in collaborazione con diverse realtà locali e internazionali, fra cui le comunità e le associazioni di paesi come: Palestina, Mauritius, Bangladesh, India, Pakistan, Senegal, Ucraina, nonché dei Padri Comboniani. L’evento si svolgerà nella fascia pomeridiana e serale in Piazza Garibaldi e vedrà la presenza di diversi stand curati da artisti e artigiani, espositori e realtà gastronomiche; durante tutto il festival si esibiranno inoltre diversi progetti musicali dalle sonorità trasversali. Programma Si parte subito con la performance degli Euroband Murgia’s Street Band, nata nel 2002 come tradizionale formazione bandistica, Euroband si è trasformata nel corso degli anni in un ensemble innovativo e dinamico. Dal 2011, il gruppo ha intrapreso un percorso di diversificazione, ampliando il proprio repertorio e rivoluzionando il concetto stesso di banda. I loro spettacoli combinano diversi generi musicali, tra cui pop, funky, jazz e colonne sonore. Questa fusione di stili e influenze crea un’esperienza sonora e visiva coinvolgente, arricchita dall’improvvisazione musicale. A seguire, si esibirà Ibou Mboye, musicista professionista e mediatore culturale. Originario di Dakar, in Senegal, la sua musica è principalmente orientata su strumenti percussivi e di insieme. Arrivato in Italia nel 1987, i suoi esordi sono legati alla presenza come ospite a Telebari ed ha avuto la possibilità di raggiungere diverse collaborazioni nel mondo televisivo e cinematografico, apparendo anche nel film “Il giovane Toscanini”, ultima testimonianza visiva dell’originario teatro Petruzzelli. Tra le sue ultime esibizioni, vi è quella dell’edizione 2023 della Festa dei Popoli.Successivamente salirà sul palco il Cantiere Comune Mediterraneo, orchestra e iniziativa socio-culturale attiva sul territorio dal 2021. Collettivo di sensibilizzazione e ricerca sul valore delle diversità disseminate nel nostro mare, che ci uniscono oltre i confini. Il CCM rielabora elementi condivisi cercando le tracce di un popolo nell’altro, in un racconto collettivo che, nella storia del progetto, ha assunto anche carattere coreutico, letterario e documentaristico. Attraverso un’esplorazione orizzontale del patrimonio folkloristico delle minoranze storiche e sociali del Mediterraneo, il progetto mira a trovare un sound che suoni familiare a chiunque, cosicché ci si possa riconoscere l’uno nell’altro. Infine si esibiranno i Denny Music, band barese indie-pop nata nel 2021. Nel corso della loro carriera, dopo aver firmato con la Smilax Publishing, hanno pubblicato diversi EP e il famoso brano caro alla città di Bari “Sii felice sei a Bari”. La loro attività live è stata importante, soprattutto durante l’estate pugliese del 2024, dopo la vittoria del contest organizzato da Caffè Portineria nel 2023.INFORMAZIONI:Ingresso libero per l’intero svolgimento della