Le Toghe d'Oro del Foro di Bari: un tributo all'eccellenza e alla dedizione forense

BARI – Si è svolta oggi, presso l'aula Magna della Corte d'Appello di Bari, la cerimonia di consegna delle Toghe d’Oro, un evento che celebra l’impegno, la passione e la lunga carriera dei professionisti del Foro.Tra i protagonisti della giornata spicca l’Avvocato Giacomo Metta, classe 1929, decano dell’Ordine degli Avvocati di Bari, che ha conquistato il pubblico con un intervento sentito ed entusiasmante.L’Avv. Metta, figura emblematica della storia forense barese, è socio dello Studio Legale Metta, una delle realtà più antiche e prestigiose della città, fondato nel 1887.Nel corso del suo discorso, l’Avv. Metta ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’avvocato come baluardo di giustizia e garante dei diritti, anche nei momenti più difficili della storia recente. “La nostra professione è importante ed affascinante,” ha dichiarato, “perche' ci colloca nella società quali tutori dei diritti ed al servizio della legalità”.Alla cerimonia, aperta dal coro dell'ordine degli Avvocati di Bari, erano presenti le massime autorità giudiziarie e civili della città, insieme a colleghi, familiari e giovani praticanti, venuti per rendere omaggio ai professionisti premiati.Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Avv. Salvatore D'Aluiso, ha voluto esprimere la sua gratitudine per l’esempio offerto da figure come quelle dei professionisti premiati con la toga d'oro.L’evento ha confermato quanto la storia e il valore dell’avvocatura barese siano saldamente intrecciati alla vita e alla resilienza di questi professionisti, vero testimone del prestigio e della tradizione del Foro di Bari.