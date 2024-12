L’Immacolata in Puglia: tra fede, tradizione e gusto

ph_Cosimo Luccarelli

Quest’anno, l’8 dicembre cade di domenica. Anche se non avremo un weekend lungo, questa data offrirà ai pugliesi l’opportunità di celebrare la festa dell’Immacolata con ancora più partecipazione e calore. Questa giornata, che simboleggia la devozione religiosa e la tradizione popolare, riunisce comunità e famiglie attraverso riti, sapori autentici e iniziative culturali, segnando ufficialmente l’inizio del periodo natalizio.L’Immacolata Concezione è una festa profondamente radicata nella cultura pugliese, non solo come momento spirituale, ma anche come occasione per rafforzare il senso di comunità attraverso eventi, riti e specialità gastronomiche.In molte città pugliesi, la giornata inizia con le processioni dedicate alla Vergine Immacolata. A Taranto, ad esempio, la statua dell’Immacolata viene portata in corteo dai fedeli, creando un momento solenne che coinvolge l'intera comunità. In altre località, come Lecce e Brindisi, le celebrazioni comprendono messe solenni in cattedrali splendidamente decorate, riflettendo il profondo legame con la tradizione cattolica. Un elemento distintivo della festa dell’Immacolata in Puglia è la preparazione delle pucce dell’Immacolata, spesso consumate durante il periodo di digiuno che precede il Natale. Questi panini simboleggiano umiltà e richiamano valori spirituali, offrendo al contempo un momento di convivialità. Insieme a questi, dolci tipici come le pettole, palline di pasta lievitata fritte e spolverate di zucchero o miele, arricchiscono le tavole, portando un tocco di dolcezza alla festività.La festa dell’Immacolata segna l’inizio del periodo natalizio, con l’allestimento dell’albero di Natale e del Presepe, che, a dire il vero, viene anticipato di qualche giorno ogni anno. A Lecce e in altre città, i mercatini artigianali e le luminarie creano un’atmosfera incantevole. La Fiera dei Pupi, per esempio, è una tradizione secolare salentina che celebra l’arte della cartapesta e del legno, offrendo creazioni uniche per i presepi.È un’occasione per riunire famiglie e comunità, tra canti popolari, sapori autentici e riti sacri; questa giornata è un omaggio alla cultura pugliese, unendo tradizione e fede in un legame indissolubile. Che si partecipi per devozione o per scoprire il ricco patrimonio culturale della regione, l’Immacolata in Puglia rappresenta un’esperienza unica che racchiude l’essenza del Natale pugliese.