L’Inter domina la Lazio: 6-0 all’Olimpico e Atalanta nel mirino

ROMA - L’Inter ha sfoderato una prestazione da grande squadra all’Olimpico, schiacciando la Lazio con un netto 6-0. Una gara indirizzata sin dall’inizio grazie a un errore fatale del centrale biancoceleste Gigot, che ha spianato la strada ai nerazzurri. Il difensore laziale, con un intervento goffo, ha toccato il pallone con la mano in area regalando a Calhanoglu il rigore del vantaggio al 12’. Il turco non ha sbagliato, aprendo le danze di una serata che si è rivelata un monologo interista.Prima della fine del primo tempo, Dimarco ha siglato il raddoppio con un tiro preciso che ha gelato l’Olimpico. Il colpo inferto poco prima dell’intervallo ha spento ogni velleità di rimonta della Lazio, che nella ripresa è affondata sotto i colpi dei nerazzurri.Il secondo tempo ha visto Barella salire in cattedra con un eurogol: un destro dalla distanza imparabile per Provedel. La quarta rete è arrivata con Dumfries, bravo a sfruttare un cross dalla destra con un imperioso colpo di testa. Infine, Carlos Augusto ha completato la goleada con una zampata su azione da calcio d’angolo, sigillando una vittoria senza appello.Con questa prestazione, l’Inter non solo ha mandato un messaggio chiaro alle dirette concorrenti, ma ha anche messo pressione all’Atalanta, ora distante solo tre punti. Inoltre, i nerazzurri hanno ancora una partita da recuperare contro la Fiorentina, un’occasione per accorciare ulteriormente in classifica.Simone Inzaghi può sorridere: la sua squadra sembra aver trovato la forma migliore in un momento cruciale della stagione. La Lazio, invece, esce ridimensionata da un risultato pesantissimo, che mette in discussione le ambizioni europee di una squadra apparsa troppo fragile contro un avversario di questo livello.