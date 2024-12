Lo spettacolo di Carlo Amleto apre "Natale nelle Grotte" a Castellana Grotte

Mercoledì 11 dicembre nella spettacolare Caverna della Grave arriva il comico musicista talentuoso con il suo show





CASTELLANA GROTTA (BA) - Mercoledì 11 dicembre alle ore 21 il palcoscenico straordinario della Caverna della Grave delle Grotte di Castellana (BA) ospiterà Carlo Amleto, una delle rivelazioni comiche più interessanti degli ultimi anni.





Con "Scherzo n° 1 Opera Prima", il musicista e attore siciliano trasforma la sua comicità raffinata e la sua musica in un’esperienza coinvolgente e senza precedenti.





Tra prosa, canzoni, poesia e il celebre Tg0, Carlo Amleto gioca con il pubblico in un elegante frac, regalando uno spettacolo ispirato ai grandi maestri del teatro-canzone come Gaber, Jannacci ed Elio e le Storie Tese.





Il titolo è preso in prestito dalla musica classica. Il termine "Scherzo" nella terminologia musicale indica un componimento, di solito non molto ampio, d’indole vivace e fantasiosa. Carlo Amleto in elegante frack gioca con il pubblico usando al contempo molteplici elementi: prosa, musica, comicità e poesia. Le caratteristiche sono le stesse dello "scherzo" in musica, caratterizzato da insistenze tematiche, sorprese ritmiche, brusche conclusioni e impetuose irruenze nel movimento generale. Il movimento di Carlo Amleto è infatti allegretto andante. Una poetica non confinabile, libera e unica, sia per il coraggio dei suoi contenuti, sia per l’originalità dello stile. Carlo Amleto è un artista che segue il suo istinto, distaccandosi dal mercato per restare sempre in sintonia con la propria creatività. Ed è proprio grazie a questa sintonia che nasce il suo primo spettacolo di teatro musica che vede al suo interno parte del suo primo disco uscito a maggio 2023, Facciamo che io ero.





Carlo Amleto è un giovane musicista, cantautore e attore siciliano. Fin da piccolo si specializza come pianista jazz e compositore, dopo il liceo decide di accompagnare agli studi musicali la recitazione intraprendendo una formazione attoriale prima a Roma presso l’European Union Academy of Theater and Cinema di Cinecittà e presso la Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi. Nel 2018 va in scena con la riscrittura teatrale del film "Shakespeare in love", come prima nazionale, per la regia di Giampiero Solari. Da diversi anni porta avanti un progetto di spettacoli di varietà intitolato "Contenuti Zero", progetto teatrale composto da giovani attori del nuovo panorama italiano. Nel 2022 si fa conoscere dal grande pubblico grazie alle partecipazioni a "Zelig" in prima serata su canale 5 e a Bar Stella su Rai 2 con il suo format Tg0, che è diventato ben presto un tormentone virale da milioni di views sui social. Con l’associazione Officine Buone, è nato il #DottorAmleto, un medico che cura i suoi pazienti attraverso la musica, che è stato molto apprezzato dai musicisti citati come cura, tra cui i Negramaro, Brunori Sas e Samuele Bersani.





Biglietti disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/carlo-amleto-grotte-di-castellana-19494563





La data è organizzata da Puglia Allestimenti Srl in collaborazione con Grotte di Castellana.