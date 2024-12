Maja Chwalinska trionfa al WTA 125 di Florianopolis: schiacciante vittoria su Ylena In Albon

FRANCESCO LOIACONO - La polacca Maja Chwalinska si è aggiudicata il titolo del torneo WTA 125 di Florianopolis, in Brasile, con una prestazione impeccabile in finale, sconfiggendo la svizzera Ylena In Albon con un netto 6-1, 6-2. La vittoria segna un’importante tappa nella carriera della giovane tennista, che ha dimostrato grande determinazione e un gioco di altissimo livello durante tutto il torneo.

La finale

Nel primo set, la svizzera ha cercato di arginare l’aggressività della Chwalinska con colpi di top spin e demivolée, ma la polacca ha imposto il suo ritmo grazie a un servizio veloce e incisivo. Nel secondo set, l’equilibrio è durato fino al 2-2, ma poi la Chwalinska ha preso il controllo con una combinazione di passanti incrociati e pallonetti millimetrici, chiudendo il match in grande stile.

Il percorso verso la finale

Semifinali: La Chwalinska ha dominato la francese Leolia Jeanjean con un secco 6-0, 6-3 , dimostrando superiorità sia negli scambi da fondo campo che nei colpi al volo. La In Albon, invece, ha dovuto lottare duramente per superare l’argentina Marie Lourdes Carle , prevalendo in tre set con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-2 , mostrando una grande capacità di rimonta.

Quarti di finale:

La polacca ha affrontato un match impegnativo contro l’egiziana Mayar Sherif, vincendo con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-1, grazie alla sua resilienza e alla precisione nei momenti decisivi.

Un futuro promettente

La vittoria a Florianopolis rappresenta un importante trampolino di lancio per Maja Chwalinska, che con questo successo consolida la sua posizione nel circuito WTA. La polacca ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per competere a livelli ancora più alti, grazie a un mix di potenza, precisione e strategia.

Per Ylena In Albon, nonostante la sconfitta, il torneo è stato un’occasione per mettere in mostra le sue qualità e la capacità di reggere match lunghi e combattuti.

Con la stagione in chiusura, entrambe le giocatrici possono guardare al futuro con ottimismo e nuove ambizioni.