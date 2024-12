Radio Panetti diventa maggiorenne: evento al Comune di Bari

Modererà l’evento, Lucio D’Abbicco, referente MED Puglia.Concluderanno i lavori Antonio Curci e Maria Raspatelli, docenti coordinatori di Radio Panetti.L'evento è patrocinato dal Comune di Bari, dal Garante dei Minori della Regione Puglia, dall'Ordine dei Giornalisti per la Puglia, dall'UCSI e dal MED.L’Istituto Panetti Pitagora rinnova il suo impegno per un’educazione fondata sulla partecipazione attiva di studentesse e studenti e sull’integrazione con il tessuto culturale e sociale del territorio. Invita quindi le ragazze e i ragazzi di Radio Panetti, le famiglie, le testate giornalistiche, i media e le istituzioni locali a prendere parte a questa importante occasione di incontro e riflessione.Per ulteriori informazioni sull’evento e per confermare la propria partecipazione, è possibile contattare i referenti dell’Istituto ai seguenti recapiti:Antonio Curci - Email: antonio.curci@panettipitagora.edu.it - Cell. 393.666.99.41Maria Raspatelli - Email: maria.raspatelli@panettipitagora.edu.it - Cell. 388.9321138