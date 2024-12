Maltempo in Puglia: Vigilia di Natale tra piogge, temporali e nevicate

BARI - La Vigilia di Natale in Puglia è segnata da condizioni meteorologiche avverse, con piogge, temporali e nevicate che stanno interessando diverse aree della regione. Il maltempo, previsto per tutta la giornata, ha spinto le autorità a emettere un’allerta gialla per rischio idrogeologico e nevicate, in vigore dalle ore 20:00 del 23 dicembre 2024 per le successive 24 ore.

Precipitazioni e temporali

Le piogge, da isolate a sparse, interesseranno soprattutto la Puglia centro-settentrionale, con fenomeni localizzati di rovescio o temporale. I quantitativi di precipitazione saranno generalmente deboli, ma potrebbero risultare localmente moderati, specialmente nella zona del Gargano. Nei settori appenninici, i rovesci saranno meno intensi, con accumuli variabili tra deboli e moderati.

Nevicate: attese anche a bassa quota

Le nevicate rappresentano l’elemento più significativo delle previsioni:

Zone appenniniche meridionali : Nevicate sopra i 700-800 metri, con possibili abbassamenti fino a 500-600 metri nelle aree garganiche. Gli apporti al suolo varieranno da deboli a moderati.

: Nevicate sopra i 700-800 metri, con possibili abbassamenti fino a 500-600 metri nelle aree garganiche. Gli apporti al suolo varieranno da deboli a moderati. Puglia settentrionale: Fiocchi di neve potrebbero cadere a quote ancora più basse, tra i 300 e i 500 metri, con accumuli generalmente moderati.

Allerta meteo

L’allerta gialla diramata interessa l’intera regione, ad eccezione del Salento, e riguarda principalmente il rischio di idrogeologici e di nevicate. Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione negli spostamenti, soprattutto nelle aree montuose e collinari, dove le condizioni stradali potrebbero risultare pericolose a causa di neve e ghiaccio.

Raccomandazioni per la popolazione

Le autorità locali invitano i cittadini a:

Limitare gli spostamenti nelle aree più colpite.

Prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici e alle indicazioni delle autorità.

Evitare di attraversare torrenti o strade allagate.

Le condizioni meteo resteranno instabili anche nei prossimi giorni, rendendo il Natale in Puglia all’insegna di un clima tipicamente invernale.