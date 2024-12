Mareggiata a Monopoli: la forza della natura negli scatti di Giovanni Barnaba

ph_Giovanni Barnaba

MONOPOLI - Le calde e serene giornate di sole sono ormai un ricordo, ma la natura continua a sorprendere con spettacoli di rara bellezza anche in autunno. A Monopoli, la forza dei venti e una mareggiata hanno trasformato il paesaggio in uno scenario mozzafiato.

Le onde, impetuose e vigorose, si sono infrante con energia sulle tipiche case bianche pugliesi che caratterizzano la costa del borgo, creando uno spettacolo che incanta e commuove. Questo momento unico è stato catturato magistralmente dall'obiettivo del fotografo locale Giovanni Barnaba.

Un’autentica poesia visiva

Lo scatto di Barnaba è più di una semplice fotografia: trasmette l’essenza della giornata autunnale, con il contrasto tra la forza della natura e la quiete delle abitazioni storiche di Monopoli. La luce, che danza tra le onde e le mura bianche, dona profondità e anima all'immagine, trasformandola in una vera e propria opera d'arte.

La bellezza dell’autunno in Puglia

L’autunno a Monopoli offre spettacoli naturali che sanno incantare tanto quanto l’estate, dimostrando come ogni stagione abbia il suo fascino unico. Le mareggiate, pur nella loro forza dirompente, regalano momenti di rara bellezza e ricordano la vitalità del mare Adriatico.

Lo scatto di Giovanni Barnaba è un invito a riscoprire la poesia nascosta nei dettagli della natura, anche in giornate che potrebbero sembrare meno luminose. Monopoli, con la sua storia e il suo legame con il mare, si conferma ancora una volta come un luogo capace di ispirare e meravigliare in ogni momento dell’anno.