Max Nardari e Marina Suma nel nuovo videoclip 'I Am Back'

E' online il videoclip tratto dalla colonna sonora del film 'Amici per Caso' dal titolo I Am Back che vede Max Nardari cantare in coppia con Marina Suma, per la prima volta in assoluto nelle vesti di cantante. Il brano pop country fa parte della colonna sonora originale Amici per caso scritta dallo stesso Max Nardari insieme a Matteo Passarelli e disponibile su tutti gli stores digitali, distribuito da Warner Music Italy.

Amici per caso diventa un caso: un film che nasce indipendente e che riesce a superare le grandi major, conquistando il mondo (è visibile attualmente sulle linee aeree ITA Airways e a breve sulla prima rete svizzera RSI).

Una commedia intelligente rivolta a tutti, con un ritmo serrato ed esilaranti colpi di scena, che fa riflettere su come dall’incontro e scontro tra due ragazzi molto diversi possa nascere un’imprevedibile amicizia.

Filippo Contri (La svolta, Luce dei Tuoi Occhi 2, Vita da Carlo), e Filippo Tirabassi (Assolo, Il grande salto, Quando, Il Colibrì), per un puro gioco del destino, si ritrovano ad essere coinquilini dopo la rottura con i rispettivi partner ma sono agli antipodi: il primo è rozzo, ultrà ed eterosessuale, il secondo raffinato, serio e gay. I problemi arriveranno il giorno in cui si confronteranno a carte scoperte. Nel cast, tra gli altri, anche Rocco Fasano, Beatrice Bruschi, Mirko Frezza, Giulia Schiavo, Ludovico Fremont, Daniel McVicar e Marina Suma, con la partecipazione straordinaria del frontman dei TOTO Jean Michel Byron.

Amici per Caso ha vinto moltissimi premi tra cui il Leone di Vetro per la Miglior Commedia 2024 (81° Mostra del Cinema di Venezia) , il Premio della Stampa (Festival dei Castelli Romani) e Premio Miglior Regista e Miglior Film (Social Film Festival Artelesia ) e inoltre ha debuttato al Filming Italy Sardegna Festival di Tiziana Rocca e prossimamente sarà in finale al Festival Internazionale Capri Hollywood.