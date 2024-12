'Medea, Desir' prodotta dal Teatro Nazionale di Tbilisi con la regia di Fabio Tolledi

Fabio Tolledi (foto Marina Colucci)

In Georgia la storica opera teatrale diretta e scritta dal direttore artistico di Astràgali Teatro





Il prestigioso Vaso Abashidze Music and Drama State Theater di Tbilisi, uno dei teatri più importanti della Georgia, produce una nuova edizione in georgiano dello spettacolo "Medea, Desir", per la regia di Fabio Tolledi. Un progetto fortemente voluto dallo stesso teatro e sostenuto dall’Ambasciata Italiana in Georgia, che vede Tolledi, autore della storica produzione di successo, dirigere attrici e attori del Teatro Nazionale di Tbilisi, per poi presentare lo spettacolo al pubblico georgiano. Un importante incarico artistico per Tolledi, in un paese, come la Georgia, di straordinaria cultura teatrale e in un teatro di eccellenza come il Vaso Abashidze.





Quella di Medea è la storia di un mito fortemente radicato in Georgia e oggetto di numerose reinterpretazioni nei secoli che hanno alimentato questa figura di donna straniera e selvaggia. Nello spettacolo firmato e diretto da Fabio Tolledi, Medea cerca di sfuggire all’insulto della Storia che l’ha voluta per secoli fissata nell’orrore dell’infanticidio. Già in passato la "Medea, Desir" di Astràgali Teatro ha attirato l’attenzione della scena internazionale, con grande riscontro sia da parte del pubblico che degli esperti del settore, arrivando a essere tradotta in ben cinque lingue e a essere interpretata in diversi importanti teatri all’estero, a dimostrazione del riconoscimento che è riuscita a ricavarsi nel tempo. Un nuovo tassello che si aggiunge al percorso di collaborazioni culturali intrapreso da tempo dalla compagnia con teatri, associazioni, istituzioni estere.





Il Vaso Abashidze State Music and Drama Theatre è stato fondato nel 1926, sotto il nome del collettivo "Mushcoop Theater". Tutti i musicisti, poeti, scrittori, pittori più importanti della Georgia sono stati ospiti di questo Teatro. Nel 1935 fu riconosciuto come teatro statale, aprendo il palcoscenico ai classici e alle grandi produzioni. Al suo interno fu fondato il primo teatro di commedia musicale in Georgia. Oggi il Vaso Abashidze State Music and Drama Theatre è il Teatro più importante e prestigioso in Georgia.





Fabio Tolledi è regista, poeta, direttore artistico di Astràgali Teatro, con cui ha realizzato spettacoli teatrali e residenze artistiche in circa 40 paesi in tutto il mondo. Per la sua attività finalizzata al dialogo interculturale e alla promozione di pratiche di pace nel Mediterraneo e nelle aree di conflitto è stato eletto nel 2014 Coordinatore del Theatre in Conflict Zones Network dell’International Theatre Institute (ITI). È presidente dell’ITI Italia e ha all’attivo pubblicazioni e interventi su riviste nazionali e internazionali di teatro e sociologia.