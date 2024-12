Melucci: 'Taranto 2026, la strada è quella giusta. Sacrifici ripagati per il futuro della città'

BARI - Il Sindaco di Taranto e Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci, si è espresso con entusiasmo durante la riunione tecnica dell’Executive Committee del CIJM (Comité International des Jeux Méditerranéens), tenutasi per fare il punto sui preparativi della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, prevista per agosto 2026.

Tra i momenti centrali dell’incontro, la presentazione del progetto del centro nautico nell’ex Stazione Torpediniere, situata nel secondo seno del Mar Piccolo. Questo intervento infrastrutturale, oltre a essere fondamentale per le competizioni sportive, rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo economico e urbanistico per Taranto, estendendo i benefici dell’evento ben oltre la sua conclusione.

Un progetto condiviso e sostenuto da istituzioni e partner

Il primo cittadino ha voluto ringraziare i protagonisti istituzionali e tecnici che stanno contribuendo al successo della manifestazione, tra cui il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese, il Direttore Generale Carlo Molfetta, la Regione Puglia, il Governo italiano e i delegati di Sport e Salute.

“Abbiamo attraversato momenti oggettivamente difficili sulla strada per Taranto 2026, ma la tempesta sembra alle spalle”, ha dichiarato Melucci. Decisivo in questa fase, secondo il sindaco, è stato l’impegno concreto del già Ministro Raffaele Fitto e la disponibilità finanziaria garantita dal Governo, unita al lavoro instancabile di tecnici e funzionari coinvolti.

Sacrifici personali e scelte coraggiose

Il Sindaco ha sottolineato il costo personale e politico delle scelte fatte, ritenendole tuttavia necessarie per tutelare gli interessi del territorio. Ha elogiato la collaborazione ritrovata tra tutti i partner coinvolti, la cui sinergia ha consentito di costruire una prospettiva internazionale per la città.

In particolare, Melucci ha rivolto un ringraziamento al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, per il costante supporto e il contributo decisivo nella gestione e realizzazione delle infrastrutture previste nel Masterplan dei Giochi del Mediterraneo.

Un futuro diverso per Taranto

Tra gli obiettivi più ambiziosi di questa iniziativa, Melucci ha evocato una visione simbolica ma significativa: "Immaginare che, tra qualche tempo, nei disegni che i bambini di Taranto realizzano a scuola, le ciminiere della grande industria lascino il posto a canestri, palloni o canoe, credo sia uno degli obiettivi più alti di questo sforzo corale”.

Auguri al movimento sportivo mediterraneo

Infine, il Sindaco ha rivolto un augurio speciale al Presidente Davide Tizzano, recentemente nominato alla guida della Federazione Italiana Canottaggio, e all’intero movimento sportivo del Mediterraneo, con l’auspicio che Taranto 2026 diventi un evento memorabile capace di lasciare un’eredità duratura per la città e la sua comunità.