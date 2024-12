Mercatini della solidarietà 2024: a Noicattaro concerti, animazione e stand enogastronomici

NOICATTARO - Dal centro storico di Noicattaro (Bari) un messaggio di pace e non violenza con i Mercatini della solidarietà. L’edizione 2024 dell’evento si tiene come da tradizione nel giorno in cui si festeggia Santa Lucia, venerdì 13 dicembre, e vede a partire dalle ore 19 tante iniziative organizzate dalle associazioni cittadine del Terzo settore.I mercatini della solidarietà saranno dislocati tra via San Tommaso (accesso da via Oberdan), via Madre Chiesa (accesso da piazza Umberto), largo Pagano e largo Trotti. L’evento, ha come capofila l’Associazione “Oratorio Della Pace - Circolo Anspi” di Noicattaro, vede fino alle ore 23 il centro storico animarsi con concerti dal vivo, spettacoli di animazione e intrattenimento anche per i più piccoli e stand dedicati all’enogastronomia. Tutti eventi ad accesso libero e per tutta la famiglia.L’obiettivo, riprendendo le parole di Papa Francesco, è di concorrere per un artigianato di pace e di non violenza’, dove ognuno è chiamato a contribuire alla costruzione di un futuro più giusto e fraterno. Da qui la volontà delle associazioni no-profit di realizzare un momento di festa, dove ribadire l'importanza del dialogo, della cooperazione e dell'unità. Insieme, possiamo tessere una rete di relazioni positive e superare ogni divisione.L’evento vede il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Noicàttaro, con il supporto della Wonderland Eventi per la comunicazione. Il programma aggiornato degli appuntamenti è disponibile sul profilo Facebook della Parrocchia S. Maria della Pace di Noicàttaro ( https://www.facebook.com/parrocchiasmdellapacenoicattaro ).