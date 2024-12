Enry-R: ''L'amore improvviso e inaspettato che cancella le negatività''

Fata nasce, come accade di solito per le mie canzoni, dalla composizione al piano e voce, e come espressione di alcune esperienze più o meno recenti. Il piano mi aiuta a creare armonie e melodie che derivano dal mio passato musicale e mi aiutano ad attraversare o ad esprimere alcuni stati d’animo. Le parole vengono normalmente in seguito e mi aiutano a trasmettere e raccontare. In questo caso è l’amore che arriva all’improvviso e inaspettato, e cancella un periodo buio precedente della mia vita portando speranza e felicità. Fata racconta della magia di questo avvenimento effettivamente in uno stile a volte narrativo quasi come fosse la colonna sonora di un film, in linea con altre mie produzioni precedenti.





Quali sono i tuoi film preferiti?

Ce ne sono veramente tanti tra cui è difficile scegliere, ma tipicamente adoro i film che stimolano l’immaginazione e ti fanno sognare ad occhi aperti, oppure hanno un carattere epico oppure hanno un carattere introspettivo. Non posso non citare Il Gladiatore con l’emozione trasmessa dalla sua colonna sonora. Blade Runner con un affascinante mix di retrò e futuro, musiche cariche di emozione e suoni vintage. Restando in Italia adoro Elio Germano e potrei citare Il Mattino ha l’Oro in Bocca. Mentre come appassionato di musica uno dei film che mi ha più colpito è Quasi Famosi, che racconta la storia di un giovane giornalista di musica alle prese con una rock band scalmanata e include brani come Tiny Dancer e svariati dei miei idoli Led Zeppelin.





Un palco dove ti piacerebbe esibirti?

Sicuramente quello del festival Musicultura, probabilmente un sogno, ma come musicista sogno h24 quindi perché non citarlo. In generale direi che ogni palco anche piccolo, anche un salone di casa, dove si può trasmettere un'emozione ad un pubblico che vuole ascoltare, scoprire e lasciarsi trasportare, con cui poter stabilire una connessione e trovare nuova energia per portare avanti il progetto

S'intitola ''Fata'', il nuovo singolo del cantautore Enry-R, scritto e composto da Enrico Risaliti. Registrato e mixato da Mathieu Grillo (Helicopter Studio), Fata parla dell’amore in una maniera naturale e senza inganni. Di come questo ci sorprenda nei momenti più complicati e ci aiuti sempre a ritrovare la speranza e la forza grazie alla sua magia. E’ un brano che porta calma e tranquillità, speranza e calore. Richiama, già a partire dal titolo, ai sentimenti delle favole che tutti conosciamo e che tutti amiamo. Un pop melodico ed emozionale che ci trasporta nelle atmosfere alla Broadway.