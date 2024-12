Michele De Filippo è il nuovo campione italiano dei pesi welter

SAN SEVERO - Il pugile 33enne Michele De Filippo ha conquistato il titolo italiano dei pesi welter, che era vacante, battendo il torinese Andrea Fontana per KO tecnico alla quinta ripresa. Il match si è concluso nella tarda serata di ieri sul ring del, regalando grandi emozioni al pubblico presente.

Una serata di pugilato di alto livello

L’evento è stato organizzato dalla Crea Boxer di Lanciano, in collaborazione con l’Accademia Pugilistica Di Mauro-Minchillo-Manzaro, con il patrocinio della Federboxe e del Comune di San Severo. La riunione pugilistica ha offerto spettacolo e adrenalina, culminando con la vittoria di De Filippo, che si è imposto con determinazione e tecnica contro un avversario di livello come Fontana.

Un nuovo capitolo nella carriera di Michele De Filippo

Con questa vittoria, De Filippo si aggiudica il prestigioso titolo italiano dei pesi welter, un traguardo importante che premia il duro lavoro e la dedizione del pugile. La serata ha rappresentato anche un momento di grande orgoglio per il pugilato pugliese e per la città di San Severo, che ha ospitato l’evento in un’atmosfera carica di entusiasmo.

Un successo che segna un nuovo capitolo nella carriera di De Filippo e rilancia l’importanza del pugilato nel panorama sportivo italiano.