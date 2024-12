Monza-Juventus 1-2: la Juventus vince e aggancia la Fiorentina

Juventus fb

Le reti del match

MONZA - La Juventus si impone sul Monza per 2-1 nel posticipo serale di oggi, con tutte le reti realizzate nel primo tempo. I bianconeri conquistano tre punti preziosi e raggiungono momentaneamente la Fiorentina al quinto posto in classifica, mentre il Monza resta inchiodato all'ultimo posto con soli 10 punti.

Ad aprire le marcature è Weston McKennie al 14', abile a finalizzare un'azione ben orchestrata. Il Monza reagisce prontamente e trova il pareggio all'11' con Birindelli, ma è Nicolas Gonzalez, ex Fiorentina, a siglare il gol decisivo al 39' per la Juventus, il suo primo in maglia bianconera.

Situazione in classifica

Con questa vittoria, la Juventus di Thiago Motta si porta al quinto posto con gli stessi punti della Fiorentina, che domani affronterà l'Udinese. Il Monza, invece, continua a navigare in acque pericolose, fermo all'ultimo posto con un distacco sempre più preoccupante dalle squadre che la precedono.