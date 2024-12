Mini Market: venerdì 13 dicembre a Bari live printing e pop-up market

Partecipare al live printing avrà un costo di 15 euro, con una speciale promo-lancio a 13 euro per le prime dieci prenotazioni, che potranno essere effettuate attraverso un Google Form dedicato.



Qui Google Form:



Ogni partecipante potrà scegliere tra due varianti di colore per la tote bag, rosa o natural, trasformando questa attività in un’esperienza creativa indimenticabile.



Parallelamente, il POP-UP MARKET animerà gli spazi espositivi dalle 18:30 alle 24:00, presentando una selezione curata di opere e produzioni artistiche. Pigment Workroom, ziczic e Geometric Bang offriranno stampe d’arte, poster, fanzine, tele e pubblicazioni in edizione limitata, affiancati da ospiti speciali come le case editrici indipendenti Interno5 / Scritture e Backwards / A Silent Place, che porteranno progetti di ricerca sonora e pubblicazioni innovative. Non mancherà naturalmente il banchetto di Salgemma, con una selezione delle sue edizioni e il magazine ufficiale.



La serata sarà impreziosita da un’atmosfera festosa, grazie a una selezione musicale curata dagli espositori e da RADIO JP, che accompagnerà gli ospiti dalle 21:00 fino alla chiusura a mezzanotte. Ad aggiungere convivialità, birre a prezzo popolare disponibili per tutta la durata dell’evento.



MINI MARKET è aperto a tutti con ingresso libero, riservato però ai soci di Pigment e ziczic. Per chi non fosse ancora iscritto, sarà possibile effettuare un tesseramento gratuito direttamente in loco.



La serigrafia del live printing, con il suo carattere artigianale e collaborativo, e la vasta offerta di arte e design del pop-up market rendono MINI MARKET un appuntamento unico per chi ama esplorare nuovi mondi creativi. Vi aspettiamo per vivere insieme questa esperienza!



CREDITS Grafiche a cura di ziczic



BARI - Salgemma è entusiasta di annunciare MINI MARKET, un evento imperdibile che venerdì 13 dicembre 2024 prenderà vita gli spazi di Pigment Workroom, ziczic e Geometric Bang in un autentico polo creativo nel cuore di Bari, in Via Abate Gimma 241.Dalle 18:30 fino a mezzanotte, arte, design e musica si incontreranno per dare vita a una serata unica, pensata per esplorare nuove frontiere della creatività e celebrare il talento locale.Il cuore dell’evento sarà il LIVE PRINTING, che dalle 19:00 alle 22:00 permetterà ai partecipanti di scoprire la magia della serigrafia. In questa occasione esclusiva, sarà possibile creare una tote bag personalizzata in edizione limitata: ciascuno potrà realizzare e stampare il design ufficiale di Salgemma con il supporto di Pigment, Inoltre durante la serata, si potrà scoprire una particolare collaborazione sartoriale con la fashion designer Elvira De Serio.