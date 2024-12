Molfetta, la Magia del Natale arriva in Network Contacts: domani grande festa con i Mercatini e Santa Claus

MOLFETTA - Il Natale è alle porte e, come ogni anno, l'attesissimo appuntamento con i Mercatini di Natale organizzati da Network Contacts e Contasudinoi è pronto a trasformarsi in una festa per grandi e piccini. L'evento, che avrà luogo domani, 12 dicembre, dalle 16 alle 20, nella sede di via Olivetti 17, promette di regalare un pomeriggio ricco di tradizione, magia e divertimento, immerso nell'atmosfera natalizia.Per un pomeriggio l’azienda aprirà le porte a tutti, catapultandoli nella magia e atmosfera natalizia. I mercatini di Natale non solo un’occasione per acquistare regali e decorazioni natalizie, ma anche per vivere un'esperienza che celebra il calore della comunità e la bellezza delle tradizioni festive. L'evento prenderà il via alle 16 con l'apertura ufficiale dei mercatini, dove i visitatori potranno scoprire una vasta gamma di prodotti tipici natalizi, artigianato locale, decorazioni festive e oggetti fatti a mano, come ricami, uncinetti, tessuti e stelle di Natale.Per i più piccoli, l'evento riserva una sorpresa speciale: l'apertura del Villaggio di Babbo Natale, curato dall’asilo Tuttigiuperterra, che permetterà ai bambini di incontrare Babbo Natale e vivere momenti di pura magia, tra risate, giochi e foto ricordo.Alle 18 spazio alla musica con i tradizionali canti di Natale, eseguiti dalla Fidas Band che accompagneranno i visitatori in un viaggio sonoro. Ma il Natale non è solo un’esplosione di colori e suoni: anche il palato sarà protagonista. Negli spazi enogastronomici, allestiti per l’occasione, sarà possibile acquistare e gustare prelibatezze tipiche della stagione come frittelle, castagne, vino e birra, il tutto per riscaldarsi e godere ancora di più dell'atmosfera conviviale e accogliente.Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a supporto di attività benefiche e solidali da sviluppare sul territorio.La serata si concluderà alle 20 con l'intrattenimento musicale curato da Gimo Dj, che trasformerà il piazzale in una pista da ballo natalizia. I Mercatini di Natale sono solo una delle tante iniziative organizzate da Network Contacts e Contasudinoi.Non si tratta solo di una festa ma anche di un'opportunità di svago e socializzazione per tutta la comunità, che può così incontrarsi, divertirsi e rafforzare i legami che fanno la forza di un gruppo.