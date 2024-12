Movida a Bari: nuova ordinanza estende gli orari dei truck-food

BARI - Grazie al costante impegno di mediazione tra le parti coinvolte nella movida cittadina, il consigliere comunale e "Sindaco della Notte", Lorenzo Leonetti, ha annunciato una nuova ordinanza che porta un importante cambiamento per la zona interessata. A partire da lunedì prossimo, i truck-food dell'area, che in precedenza dovevano chiudere alle ore 23:00, potranno anticipare la loro apertura alle 12:00 e rimanere attivi fino a mezzanotte, offrendo così una maggiore fruibilità per i cittadini e i turisti.Leonetti ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l'importanza di questa nuova regolamentazione per rispondere alle esigenze di tutti. "Siamo riusciti a trovare una soluzione che soddisfa commercianti, residenti e tutti coloro che amano vivere la città anche durante la sera", ha dichiarato.Un aspetto particolarmente significativo è la partecipazione del noto punto di ristoro Zia Maria, che sarà pioniere di questo nuovo orario. Leonetti ha evidenziato come il locale stia lavorando in sintonia con la strategia di anticipare la movida, contribuendo a rendere il centro della città più vivace e accogliente.Il consigliere comunale ha concluso sottolineando come questa iniziativa sia solo l'inizio di un processo più ampio: "Il mio impegno come Sindaco della Notte sta dando i suoi frutti. Ma non ci fermiamo qui, continueremo a lavorare per migliorare la qualità della vita della nostra città, facendo crescere la fiducia tra commercianti, residenti e istituzioni".