'Le Strade dei Fiori – Christmas Edition 2024', un trionfo di bellezza e partecipazione

Votazione e motivazioni della giuria



La votazione è avvenuta tramite una giuria popolare, che ha espresso le proprie preferenze online attraverso un form Google, e una giuria di giornalisti locali, coordinata da Viviana Minervini.





La giuria popolare ha raccolto 946 voti, così distribuiti:





Largo Teatro: 223 voti (23,6%)

Via Sant’Andrea: 203 voti (21,5%)

Corte Detauris: 128 voti (13,5%)

Arco Pietrogianni: 93 voti (9,8%)

Via Giannone: 69 voti (7,3%)



Le risposte sono arrivate non solo da Bitonto, ma anche da numerose città limitrofe, tra cui Bari, Giovinazzo, Grumo, Bitetto, Terlizzi, Bisceglie, e persino da fuori regione.



La giuria dei giornalisti era composta da: Loredana Schiraldi (La Gazzetta del Mezzogiorno), Michele Cotugno (Quotidiano di Puglia), Marco Lovero (Bitonto Live) e Michela Rubino (DaBitonto).





Ecco le motivazioni che hanno guidato le loro scelte:





Via Sant’Andrea: premiata per il suo valore simbolico, essendo il luogo da cui tutto è iniziato sei anni fa, a seguito dell’omicidio dell’innocente vittima di mafia, Anna Rosa Tarantino, e ora rappresenta un esempio di rinascita culturale. L’apertura delle corti e la cura per l’originalità ne fanno un punto di riferimento.



Corte Detauris e Arco Pietro Gianni: esempi di continuità urbana e sociale, rispetto a via Sant’Andrea, queste due strade hanno saputo unire tradizione e creatività, valorizzando il cuore del borgo antico.





Largo Teatro: una piacevole sorpresa di questa edizione, ha saputo rendere omaggio al Teatro Traetta e all’ingresso del borgo con una decorazione che ha incantato grandi e piccini.





Via Giannone: riconosciuta per il lavoro di rivitalizzazione di una corte medievale, riportata alla vita con colori e dettagli che uniscono passato e modernità.

Le parole del presidente Castellano



Il presidente dell’associazione “Le Strade dei Fiori”, Michele Castellano, ha dichiarato:

"Siamo stati felicissimi dell’enorme partecipazione al concorso. Ringrazio i residenti per il sacrificio, la passione e la dedizione che dimostrano ogni anno. Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti per continuare a celebrare insieme la magia del Natale".



Prossimi appuntamenti natalizi



Il programma natalizio prosegue con eventi che uniranno tradizione, creatività e accoglienza:





13 dicembre, ore 19:00: i falò natalizi animeranno via Sant’Andrea, Corte Detauris, via del Sasso e Corte La Lucertola. La serata sarà arricchita dall’arrivo di Babbo Natale e da degustazioni offerte dai residenti. Il Circolo Fotografico Bitonto curerà una postazione fotografica per immortalare i momenti più suggestivi.

14 dicembre, ore 20:00: in piazza San Silvestro, il coro Vox Libera Gospel, diretto da Tina Carano, offrirà un’esibizione coinvolgente. Nella stessa piazza si terrà una mostra di pittura a cura dell’associazione MariArte, accompagnata da altre sorprese natalizie.

15 dicembre, ore 19:00: in piazzetta Fratelli Bandiera, spazio ai laboratori creativi con Mariachiara Basso (design artistico) e Franca Acquafredda (riciclo). La serata prevede anche musica natalizia a cura dell’Antica Barberia del Corso e degustazioni organizzate da Gran Bar Conte.

21 dicembre, ore 19:00: una passeggiata collettiva tra le strade dei fiori permetterà ai visitatori di ammirare le decorazioni, con l’accompagnamento musicale degli zampognari e l’arrivo di Babbo Natale in Corte Auricadecta.

22 dicembre, ore 19:00: ultima passeggiata aperta, impreziosita dalle note della violinista Emanuela Ciavarella in via del Sasso, seguita da letture di poesie natalizie in Corte La Lucertola, a cura dell’associazione MariArte con la partecipazione di Maria e Giuseppina Cuccinella, Carolina Abbaticchio ed Elena Gaudio.



Con il patrocinio del Comune di Bitonto e il supporto di sponsor privati, l’evento si conferma come uno dei momenti più attesi del Natale bitontino, unendo tradizione, innovazione e spirito comunitario.

Il primo posto ex aequo è stato assegnato a via Sant’Andrea, Corte De Tauris e Arco Pietrogianni, tre luoghi simbolo della rinascita sociale e culturale del borgo antico. Secondo classificato è stato Largo Teatro, mentre il terzo posto è andato a via Giannone.