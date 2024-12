MPS apre ad Ostuni il Centro Agridop della Valle d'Itria, il secondo in Puglia

Salgono a 21 i centri operativi della Banca sul territorio nazionale, con l’obiettivo di arrivare a 45 come previsto dal Piano. Le aziende dei distretti agroalimentari DOP e IGP avranno a loro disposizione una consulenza specialistica e prodotti dedicati.





OSTUNI (BR) – Banca Monte dei Paschi di Siena prosegue il proprio impegno nel settore agroalimentare a sostegno dei distretti DOP e IGP italiani, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2024-2028. La Banca apre ad Ostuni il centro MPS Agridop della Valle d’Itria, il secondo della Regione Puglia, dedicato ad accompagnare lo sviluppo delle aziende locali.





Con il centro della Valle d’Itria, situato ad Ostuni (BR), in via Martiri di Kindu 94 - che si affianca a quello di Capitanata di Cerignola (FG), già operativo in Puglia da tre anni - arrivano a 21 i centri dislocati nel Paese in corrispondenza delle principali Denominazioni italiane.





Banca Mps ha individuato la Valle d’Itria quale territorio strategico per servire le imprese attive nel comparto dei prodotti agroalimentari a Indicazione Geografica, soprattutto nella produzione vitivinicola ed enogastronomica, che rappresentano un vero e proprio motore per lo sviluppo del territorio pugliese.





L’iniziativa si inserisce all’interno della linea di business MPS Agridop e rappresenta la prima di una serie di nuove aperture sul territorio nazionale che porteranno a 45 i centri specialistici presenti in tutta Italia, come previsto dal Piano. Proponendosi come principale interlocutore di riferimento, Banca Mps offre un’ampia gamma di prodotti e soluzioni mirate all’innovazione e alla sostenibilità, in grado di intercettare le nuove opportunità di finanziamento sia comunitarie che nazionali, a disposizione del settore nel periodo 2020-2030. La Banca affianca così gli imprenditori del comparto offrendo consulenza specialistica sul funzionamento delle misure a sostegno della filiera agricola e dei finanziamenti a destinazione specifica o a fondo perduto.





"Da sempre Banca Mps è attenta ai territori di riferimento ed ha maturato nel tempo una profonda conoscenza del settore agroalimentare pugliese, che con le sue produzioni di qualità ha tutte le carte in regola per poter giocare un ruolo di primo piano nell’economia nazionale e nell’export - ha dichiarato Andrea Monaco, Direttore Territoriale Imprese e Private Sud Est di Banca Mps –. Con il nuovo centro Agridop di Ostuni la Banca rafforza il suo impegno in Puglia al fianco delle aziende e dei distretti a denominazione di origine e a indicazione geografica per sostenerne la crescita lungo percorsi legati alla sostenibilità e alla transizione".