Natale Cerignolano 2024: un weekend magico con Santa Lucia e la Notte Fantastica

CERIGNOLA - Gli eventi natalizi di Cerignola entrano nel vivo in occasione del weekend dedicato a Santa Lucia, con un ricco programma che promette magia, musica e divertimento per tutte le età.

Luci su Piazza Duomo: un inizio spettacolare

Oggi, 13 dicembre, a partire dalle 18:00, prende il via “Luci su Piazza Duomo,” evento organizzato dalla Deputazione Feste Patronali e sostenuto dal Comune di Cerignola. La serata sarà animata da street band, mascotte e attività per i più piccoli, come il truccabimbi. Per i giovani e gli adulti, concerti itineranti si svolgeranno in Viale Roosevelt e Piazza Mercadante alle 18:30 e 21:00.

Il Duomo farà da suggestivo scenario per l’esibizione del coro gospel “Black & Blues,” mentre gli amanti della musica rap potranno assistere al concerto di Frankie hi-nrg mc presso il complesso museale di Torre Alemanna alle 21:00.

La Notte Fantastica e il concerto di Paola e Chiara

Domani, 14 dicembre, sarà il momento clou del weekend con l’attesissima Notte Fantastica 2024, che si chiuderà con il concerto delle amatissime Paola e Chiara.

L’apertura dell’evento è fissata per le 18:30 in Via Mascagni, cuore dei tradizionali mercatini di Natale organizzati dal gruppo della Parrocchia dell’Assunta. Gli stand di associazioni e artigiani offriranno un’atmosfera natalizia unica e saranno attivi anche domenica 15 dicembre.

Un Natale inclusivo per i più piccoli

L’assessora al Welfare, Maria Dibisceglia, ha sottolineato il valore sociale dell’evento, ringraziando il consigliere Gino Giurato per aver reso possibile una giornata speciale per i bambini dei centri diurni. Grazie alla distribuzione gratuita di biglietti per la ruota panoramica, molti piccoli cittadini potranno vivere l’emozione di osservare Cerignola da una prospettiva unica.

“Questo gesto - ha dichiarato Dibisceglia - è un modo per donare sorrisi e rendere ancora più speciale questo periodo festivo.”

Informazioni utili per partecipare

Per agevolare i partecipanti, l’amministrazione comunale invita i cittadini a sfruttare i parcheggi custoditi e videosorvegliati di Piazza della Repubblica, Piazza Primo Maggio, Piazza Libertà e il parcheggio del Famila.

Con una programmazione così ricca, Cerignola si prepara a vivere un Natale indimenticabile, tra tradizione e innovazione, con un occhio di riguardo per il benessere di tutta la comunità.