Bari, incontro in Prefettura con i Sindaci della Città Metropolitana

BARI - Questa mattina, nella sede della Prefettura di Bari, il Prefetto ha incontrato i Sindaci della Città Metropolitana per un tradizionale scambio di auguri natalizi. L’occasione è stata anche un momento di riflessione e confronto sulle attività svolte e sulle sfide future.Nel suo intervento, il Prefetto ha espresso gratitudine ai primi cittadini per il loro impegno e la dedizione con cui affrontano le problematiche dei territori, sottolineando il ruolo cruciale dei Sindaci nel garantire la coesione e lo sviluppo delle comunità locali. Ha inoltre ribadito l’importanza di una collaborazione istituzionale solida e sinergica, indispensabile per il raggiungimento di obiettivi condivisi a beneficio dei cittadini.I Sindaci, dal canto loro, hanno ringraziato il Prefetto per il supporto e la vicinanza dimostrati nel corso dell’anno, evidenziando il valore di un dialogo continuo con le istituzioni centrali. Hanno poi rinnovato il loro impegno a lavorare con dedizione, consapevoli di rappresentare il primo punto di riferimento per i bisogni e le istanze dei cittadini, e hanno espresso fiducia nel mantenimento di una proficua collaborazione con la Prefettura.