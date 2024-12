Natale con il cuore: a Villa Artemisia 'Musica e Psiche: Sonorità musicali e stati d’animo'

BARI - La rassegna “Natale con il cuore”, organizzata da FPM - Fondazione Pugliesi per la Musica, ente filantropico del terzo settore, si conclude domenica 29 dicembre alle ore 19:30 presso Villa Artemisia a Santo Spirito (Bari), con l’evento dal titolo “Musica e Psiche: Sonorità musicali e stati d’animo”. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti, “Musica per il Sociale” del 18 dicembre e il concerto natalizio “Christmas Melodies” del 22 dicembre tenutosi nella Cattedrale di San Sabino, che hanno registrato una partecipazione calorosa e numerosa, l’evento finale offrirà una riflessione sul profondo legame tra musica ed emozioni.All’interno di Villa Artemisia, un immobile confiscato alla criminalità organizzata e oggi centro di inclusione e apprendimento, si terrà una conferenza-spettacolo innovativa. Le performance dal vivo di Giuseppe De Trizio e Maria Giaquinto dei Radicanto, insieme al Dott. Claudio Boccia, presidente di ASPIC, Scuola Superiore Europea di Counseling - Sede di Bari, guideranno il pubblico in un viaggio tra vibrazioni sonore e stati emotivi, mostrando come la musica possa diventare uno strumento prezioso per la consapevolezza e il benessere interiore.“Natale con il cuore”, alla sua prima edizione, è una manifestazione che unisce tradizione, innovazione e solidarietà. È stata realizzata con il contributo del Comune di Bari e la collaborazione di partner quali ASPIC - Scuola Superiore Europea di Counseling - Sede di Bari, Fitel Puglia, Assicral APS, Confimpresa Puglia, Associazione Luigi Capotorti di Molfetta, Effetto Farfalla APS, e con il prezioso sostegno di San Paolo Patrimonio.Per ulteriori informazioni:www.fondazionepugliesiperlamusica.com