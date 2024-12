Natale a Melpignano: bambini in festa

LECCE - Melpignano si accende di magia per il Natale con la rassegna “Bambini in Festa”, un programma di attività uniche e coinvolgenti, che abbracciano il cuore dei più piccoli e delle loro famiglie, fino al 3 gennaio 2025. Un cartellone nato dalla collaborazione con le Associazioni del territorio, per riscoprire i giochi di una volta, come la “Campana” disegnata a terra con i gessi e trasformare strade e piazzette in spazi di aggregazione per regalare momenti di convivialità autentica, come in passato.La rassegna offre ai bambini l’opportunità di fare un viaggio indietro nel tempo: laboratori creativi, come “Ieri giochi domani” il 27 dicembre nel Parco della Pace, riportano alla memoria giochi antichi a cura dell’Associazione Il Dado Gira; la stessa che il 30 dicembre, alla Bibliomediateca Peppino Impastato (ex Tabacchificio in via Roma), inviterà i piccoli a immergersi nelle “Letture a Natale”, un’esperienza per leggere, riflettere e costruire libri insieme. Sempre lì ci saranno “Letture e Creazioni di oggetti natalizi” con laboratori tenuti dalle 16 alle 17.30 dai ragazzi del Servizio Civile Universale per ragazzi di 10-14 anni il 20 dicembre e si giocherà alla Tombolata dei Bambini e delle Bambine il 27 dicembre (6-9 anni) e il 28 dicembre (10-14 anni), dalle 16 alle 17.30.Tra le proposte più affascinanti, il 21 dicembre il Palazzo Marchesale - ex castello medievale con torri merlate, cinta muraria, fossato e camminamenti di ronda, poi convertito in una raffinata residenza nel 1636 con giardino storico e sale affrescate - si trasformerà in un laboratorio di meraviglia con “Fantasia in 3D”, a cura dello Sportello Vivere il Contesto Rurale. Mentre domenica 22 dicembre le vie del paese saranno animate dalla Banda che tornerà a suonare anche il 1° gennaio.Il 3 gennaio, la rassegna si concluderà con “Sulla giusta strada”, dove i bambini daranno nuova vita a Piazzetta Dimitri colorandola con giochi antichi e contemporanei. Non manca il simbolo di questa terra resiliente: l’albero di Natale realizzato con gli scarti delle potature degli ulivi, intrecciati nel 2021 da un artigiano locale e rinnovato ogni anno con nuove decorazioni. Quest’anno è colorato di verde per richiamare il classico abete, senza abbattere alcun albero, e adornato con dischi di legno decorati dai bambini, portando un messaggio di pace e sostenibilità.“La nostra rassegna è un dono alla comunità, un invito a tornare bambini, a riscoprire la bellezza delle piccole cose e il valore del tempo condiviso – dichiara la sindaca Valentina Avantaggiato. Con iniziative come questa, celebriamo la creatività dei più piccoli, l’ingegno delle maestranze locali e il nostro legame profondo con questa terra, che sa sempre rigenerarsi, proprio come l’albero in piazza San Giorgio, simbolo di pace e resilienza”. Una piazza con il prospetto della chiesa illuminato con proiezioni di stelle e fiocchi di neve.Un invito aperto a venire a vivere la magia del Natale a Melpignano, dove ogni strada, ogni piazza e ogni sorriso raccontano una storia da condividere.