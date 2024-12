Trasporti: avviato l’iter di aggiornamento del Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale

BARI - Aggiornare il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale (PTS) 2024-2026, al fine di procedere all’indizione delle gare per l’affidamento dei servizi di TPL su gomma da parte degli ATO, ambiti territoriali ottimali corrispondenti ai territori provinciali. Questo il percorso che l’Assessorato regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile ha intrapreso approvando in Giunta gli Obiettivi e le Strategie di intervento per l’aggiornamento del PTS e autorizzando gli adempimenti finalizzati alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione, ai sensi del Regolamento (CE) n.1370/2007 e ss.mm.ii., con riferimento all’ambito ottimale regionale, da approvare con successivo provvedimento.Il Piano Triennale dei Servizi figura tra i piani attuativi che consentono di implementare lo scenario di progetto del Piano Regionale dei Trasporti (PRT). Con DGR n. 1222/2023 sono state avviate le attività per l’aggiornamento del Piano Triennale dei Servizi per il periodo 2024-2026, per l’aggiornamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale regionale e dei relativi costi standard, quale riferimento per la quantificazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di TPL su gomma. Gare che dovranno essere celebrate alla fine di un processo di devoluzione delle competenze poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, secondo l’iter previsto dalla DGR n. 917/2022, avviato ma non concluso. Il Piano Triennale dei Servizi aggiornato fornirà anche gli indirizzi per l’adeguamento delle competenze degli Ambiti Territoriali Ottimali, relative alle funzioni di programmazione e amministrazione regionale per i servizi del trasporto pubblico locale ricadenti nel proprio ambito.Si tratta di un iter amministrativo complesso, supportato da studi e approfondimenti sugli scenari e sui bisogni territoriali, che confluiranno in un documento fondamentale per ridisegnare il sistema dei trasporti pugliese, i servizi da affidare, i costi e anche gli investimenti. Un iter che dovrà essere condiviso con tutte le parti chiamate in causa. Oggi infatti l’assessore al ramo Debora Ciliento ha incontrato le associazioni di categoria e i sindacati del settore, a seguire toccherà ai presidenti delle Province. Il prof. Stefano Ciurnelli, project manager e coordinatore tecnico scientifico del Piano Regionale dei Trasporti e dei Servizi della Regione Puglia, e il prof. Giorgio Matteucci del Dipartimento di Ingegneria Gestionale della Sapienza di Roma, consulenti regionali, hanno illustrato i suddetti studi su cui si baserà l’aggiornamento del PTS.“Si apre un percorso partecipato per predisporre atti efficaci che ci consentano di arrivare alle gare per l’affido dei servizi TPL su gomma – ha commentato l’assessore Debora Ciliento -. Stiamo facendo un’attenta analisi dell’esistente e delle necessità emerse in questi ultimi anni, perché dobbiamo sanare quelle situazioni in cui i collegamenti non funzionano, connettendo sempre meglio tutti i territori. Dobbiamo trovare insieme le giuste soluzioni che ci permettano di rendere efficiente il trasporto su gomma e ferro, evitando duplicazioni, dispendio di risorse e soprattutto tutelando i lavoratori.”“Il PTS aggiornato apre anche nuovi scenari, come l’idrogeno – ha aggiunto l’assessore -. Ed evidenzia una nuova esigenza, cioè quella di valorizzare i collegamenti con gli aeroporti delle località a maggiore vocazione turistica, secondo una nuova lettura del TPL che, affiancandosi al turismo, contribuisce alla crescita economica e culturale della regione. Sarà un percorso intenso che mira a costruire le basi per arrivare finalmente alla celebrazione delle gare da parte degli ATO, a cui non mancherà il giusto supporto dalle strutture regionali.”