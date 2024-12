Natale a Monopoli: gli appuntamenti del weekend 20-22 dicembre

MONOPOLI - È entrato nel vivo ‘Monopoli Destinazione Natale’, il cartellone degli eventi natalizi in programma a Monopoli organizzato in collaborazione dal Comune di Monopoli e dall’agenzia di comunicazione Amaranto. Numerosi gli eventi che, fino ad oggi, hanno animato le vie e i luoghi della città richiamando grandi e bambini.Sempre più ricco il programma in attesa del Natale. Tra installazioni immersive, spettacoli, appuntamenti musicali, eventi culturali, laboratori e attrazioni, quello che ci aspetta è un weekend imperdibile. Si comincia oggi, venerdì 20 dicembre, con il laboratorio di digital storytelling per bambini dagli 8 ai 13 anni (ore 16:30, Biblioteca Civica La Rendella), la tombolata a premi e animazione per bambini (ore 19:00, piazza Vittorio Emanuele II) e la tombolata per giovani e adulti con Sapoz (ore 19:30, contrada Antonelli).Sabato 21 dicembre la giornata inizia alle ore 11:00 al Castello Carlo V con lo spettacolo di bolle di sapone. Sempre per bambini gli appuntamenti pomeridiani alla Biblioteca Civica La Rendella con il laboratorio di lettura e manipolativo (ore 17:00), in piazza Vittorio Emanuele II con lo spettacolo dei supereroi (ore 18:00) e al Castello Carlo V con l’esibizione della scuola di danza “Danzarte” (ore 19:00). Dalle 18:00 alle 20:00, ogni 30 minuti con partenza dal sagrato della Basilica Cattedrale, si va ‘Sulle strade dei custodi’, un percorso artistico-inclusivo nel centro storico di Monopoli a cura della Caritas Diocesana Conversano-Monopoli. In serata spazio alla musica. Alle ore 19:00 in piazza XX Settembre il duo The River, Antonella Di Chiano alla voce e alla chitarra e Tommaso Ancona alla chitarra e all’armonica, portano in scena la magia dei classici italiani e internazionali, con un repertorio che spazia dai brani iconici ai successi mondiali. Alle ore 21:00, piazza Vittorio Emanuele II sarà scaldata dalle avvolgenti sonorità di Serena Grittani quartet in Christmas song.Domenica 22 dicembre si comincia alle ore 11:00, in compagnia delle mascotte a spasso per le vie della città e lo spettacolo di magigiocoleria al Castello Carlo V. Alle 15:00 a Cala Batteria torna Babbo Natale viene dal mare a cura delle associazioni Circolo Surfing Monopoli ASD, Lega Navale sez. Monopoli, ASD Circolo Canottieri Promonopoli. Alle 17:00 alla Biblioteca La Rendella il concerto letterario natalizio a cura di “Donne per la Città” - Presidio del libro di Monopoli. Dalle 17:00 appuntamento con Poderi forti va in città, itinerario degustativo di vini e sfizi del territorio tra i locali del centro. Spazio alla musica alle 17:30 alla chiesa Sant’Angelo, con lo spettacolo del Trio Arcobaleno Vito Malerba, Pietro Secundo e Francesco Perrini, e alle 19:00 al Castello Carlo V con Gaetano Tasselli & LaLa Band. I più piccoli potranno vivere la magia dei cantastorie con burattini (19:30, piazza Palmieri) e degli angeli trampolieri (20:00, Castello Carlo V). Gran finale di serata, dalle 20:30 in piazza Vittorio Emanuele II, con Radio Puglia Destinazione Natale. Baby Christmas dance, bolle giganti magiche, giochi di prestigio, animazione per adulti, dj set.Dal 21 al 24 dicembre è Christmas Shopping in Corso Umberto, con artisti di strada, balloon art, Babbo Natale, letture dal vivo, laboratori di decorazioni natalizie, giostre. Questo weekend Babbo Natale accoglierà i suoi piccoli e grandi amici nella dimora di Palazzo Palmieri, nei seguenti orari: venerdì 20 dicembre ore 18-22; sabato 21 e domenica 22 dicembre ore 10-13 e 18-22.Per tutto il periodo della festa da non perdere le esposizioni dei presepi nelle chiese della città e le 15 installazioni immersivedislocate nel cuore di Monopoli in cui immergersi, scattare una foto e condividerla sui social taggando ‘Monopoli Destinazione Natale’. Ogni installazione del centro storico sarà inoltre dotata di un QR code. Inquadrandolo si otterrà, per ogni postazione, una parola o una sequenza di parole che formeranno una frase. La “frase magica” da comunicare a Babbo Natale.