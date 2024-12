Lecce-Lazio: sfida cruciale al 'Via del Mare' per la 17ª giornata di Serie A

Domani sera alle ore 20:45, ilospiterà laal “Via del Mare” per il diciassettesimo turno di Serie A. Entrambe le squadre hanno obiettivi importanti: i salentini puntano a una vittoria per avvicinarsi alla salvezza, mentre i biancocelesti devono riscattare la pesante sconfitta subita contro l’Inter per mantenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League.

Situazione del Lecce

Il Lecce arriva all’incontro galvanizzato dal recente successo per 2-1 contro il Monza, sempre al “Via del Mare”. Tuttavia, il tecnico Marco Giampaolo dovrà fare a meno di tre pedine fondamentali: Banda, Gallo e Pierret, tutti infortunati.

La probabile formazione salentina prevede Ramadani e Rafia sugli esterni, mentre in regia ci sarà Pierotti. In attacco spazio alla coppia Krstovic e Morente, con l’obiettivo di sfruttare le occasioni contro una Lazio in difficoltà.

La Lazio alla prova del riscatto

La squadra di Marco Baroni, invece, è reduce da una sonora sconfitta per 6-0 contro l’Inter allo stadio “Olimpico” e deve necessariamente ottenere i tre punti per non perdere terreno nella corsa alla Champions League.

Anche i biancocelesti hanno problemi di formazione: Romagnoli e Vecino non saranno disponibili a causa di problemi muscolari. La Lazio schiererà sulle fasce Rovella e Isaksen, con Dia nel ruolo di trequartista e il duo offensivo composto da Zaccagni e Castellanos.

Precedenti e arbitro

L’ultimo confronto tra Lecce e Lazio in Serie A, giocato il 20 agosto 2023 sempre al “Via del Mare”, si concluse con una vittoria dei salentini per 2-1. In quell’occasione, la Lazio era passata in vantaggio nel primo tempo al 26’ con una rete di Immobile, ma il Lecce aveva ribaltato il risultato nel secondo tempo grazie ai gol di Almqvist (al 40’) e Di Francesco (al 42’).

Ad arbitrare il match di domani sarà Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo (Torino).

Il contesto della sfida

Per il Lecce, un risultato positivo rappresenterebbe un passo importante verso l’obiettivo della permanenza in Serie A, mentre la Lazio è chiamata a dimostrare di saper reagire dopo una settimana difficile. I tifosi di entrambe le squadre sono pronti a vivere una sfida avvincente e ricca di emozioni.