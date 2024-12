Natale a Valenzano 2024: il professor Vincenzo Schettini, Giorgio Vanni e un mese di eventi per celebrare le festività natalizie

VALENZANO - Natale a Valenzano 2024 è il cartellone lanciato questa mattina dal Comune di Valenzano per accompagnare le festività natalizie della comunità locale, tra musica, cultura, sport e festeggiamenti.Tra i 20 appuntamenti spiccano l'esibizione del Coro Gospel diretto dal professor Vincenzo Schettini (La fisica che ci piace, La fisica dell'amore), in programma giovedì 19 dicembre alle 20:30 in largo Plebiscito, e il concerto di Giorgio Vanni, popolare voce delle sigle di alcuni dei cartoni animati più amati da Millennials e Gen Z - tra cui Dragon Ball, Pokémon, Rossana, Detective Conan, Dr. Slump&Arale e All'Arrembaggio - atteso sempre in Largo Plebiscito sabato 21 dicembre alle 21:00.Si parte venerdì 6 dicembre con l'accensione dell'albero e delle luminarie in Largo Plebiscito, l’esibizione dell’Orchestra Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale Papa Giovanni XXIII-Capozzi-Galilei di Valenzano e la Notte bianca dei bambini, un allegro momento di festa tra spettacoli di magia, giocoleria e animazione per i più piccoli, con la partecipazione del mago gravinese Jack il Manipolatore (Tu si que vales).Tutto il calendario, disponibile sul sito dell'Ente all'indirizzo https://www.comune.valenzano.ba.it/notizia/natale-valenzano-2024/ , si sviluppa sino all'Epifania, con eventi e iniziative che toccano tutti i quartieri di Valenzano. A chiudere i festeggiamenti, come da tradizione nel giorno dell’Epifania, la spettacolare discesa della Speleobefana dalla suggestiva parete esterna della chiesa di Santa Maria di Loreto, in una serata promossa dal Gruppo Speleo e Spertilio CAI Bari e dalla sezione di Bari del Club Alpino Italiano "Dino Punzi".Accanto agli eventi promossi da Comune e associazioni locali sono previsti l'allestimento della Casa di Babbo Natale in piazza Padreterno (7, 8, 14 e 21 dicembre) e l'organizzazione dei Mercati Natalizi in largo Plebiscito (8 e 22 dicembre)."Sulla scia delle azioni condotte per la stagione estiva e per la Fiera di Ognissanti, anche per Natale abbiamo scelto di puntare a iniziative in grado di richiamare pubblico anche dai paesi limitrofi - commenta Giampaolo Romanazzi, sindaco di Valenzano - Crediamo fermamente che l'offerta di eventi culturali e spettacolari possa offrire un'immagine rinnovata di Valenzano, più attrattiva e contemporanea. Si tratta di un passaggio funzionale alla crescita del paese sotto tutti i punti di vista. Un paese vivo ha più possibilità di attrarre investimenti"."Questa programmazione natalizia punta a rinsaldare la relazione tra Valenzano e le generazioni più giovani - aggiunge Alberto Visceglia, assessore alla Cultura del Comune di Valenzano – sulla spinta delle iniziative che stiamo promuovendo sul territorio per trasformare il paese in un laboratorio culturale delle arti e della partecipazione. Le scelte effettuate per gli eventi di punta in programma nelle prossime settimane riflettono la volontà di offrire linguaggi nuovi e nomi di rilievo per trasmettere l’idea di un paese davvero in grado di essere una città dell’innovazione".--6 dicembreh.19.00 – largo PlebiscitoAccensione Albero di NataleConcerto orchestra scolasticaAnimazione per bambini6-7-8 dicembreDalle ore 17.30 alle ore 20.00 - Centro culturale, l.go PlebiscitoMostra “Winter Vibes” - Arte Immagine7 dicembreh. 18.00 – Piazza PadreternoInaugurazione Casa di Babbo Natale8 dicembreh. 7.00 – 21.00 - largo PlebiscitoMercato Natalizio12 dicembreh. 19.30 - Opera San Nicola (q.re San Lorenzo)Concerto di Natale – Comitato di quartiere13 dicembreh. 18.30 - via Federigo Enriques (zona ville)Christmas light – Realtà del quartiere14 e 15 dicembreh. 17.00 - Centro culturale, l.go PlebiscitoGalà del libro – Compagnia del Mulino15 dicembreh. 16.00 - Asilo dei nonniMercatino di Natale15 dicembreh. 18.00 - Palazzetto dello Sport, via CarducciOgnissanti Sportiva16 dicembreh. 14.30 - Aula Magna Dipartimento di Medicina VeterinariaVet Christmas - Welcome Day!19 dicembreh.18.00 – largo PlebiscitoLaboratorio “Riduci, Riusa, Ricicla” - Sieco19 dicembreh. 20.30 – Largo PlebiscitoVincenzo Schettini con coro gospel20 dicembreh. 18.00 – Centro Culturale, l.go PlebiscitoIl Nostro Natale – Ass.ne “Flora e Zefiro, nuova primavera a Valenzano”21 dicembreh. 18.00 - Asilo dei nonniInaugurazione Bosco degli elfi21 dicembreh. 21.30 – largo PlebiscitoGiorgio Vanni22 dicembreh. 7.00 – 21.00 - largo PlebiscitoMercato natalizio22 dicembreh. 15.00 – Asilo dei nonniCartellata gigante5 gennaioh. 19.00 – centro storicoPresepe ridente – Ass.ne The Glorious Heads6 gennaioh. 20.00 – largo Frate FrancescoSpeleobefanaCasa di Babbo Natale – Ass.ne The Glorious HeadsPiazza Padreterno n. 177 dicembre 18.00 – 22.008 dicembre 11.30 – 13.00 e 18.00 – 20.0014 dicembre 11.30 – 13.00 e 18.00 – 20.0021 dicembre 18.00 – 22.00I giorni 6, 8, 19, 20, 21 e 22 dicembre sarà possibile parcheggiare nell'area pubblica di via E. Rossi