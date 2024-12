Neurochirurgia: il Miulli di Acquaviva delle Fonti pioniere con il robot Excelsius GPS Globus

ACQUAVIVA DELLE FONTI - L’Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti si conferma centro di eccellenza nel Sud Italia, introducendo il Robot Excelsius GPS Globus per gli interventi di artrodesi vertebrale. Questa tecnologia avanzata, unica nel Sud Italia continentale, è in uso presso la U.O.S.D. di Neurochirurgia, diretta dal dott. Vincenzo Fanelli, e garantisce precisione millimetrica, mini-invasività e una riabilitazione più rapida per i pazienti.

Una rivoluzione nella chirurgia vertebrale

Ogni anno, il Miulli esegue oltre 200 interventi di artrodesi vertebrale, una procedura volta a stabilizzare la colonna vertebrale mediante l’inserimento di viti specifiche. Con il supporto del Robot Excelsius GPS Globus, il processo chirurgico viene pianificato in anticipo, calcolando con precisione la posizione, la traiettoria, la lunghezza e il diametro delle viti.

Il robot utilizza immagini TAC integrate, realizzate prima dell’intervento, per garantire l’accuratezza del posizionamento. Durante la procedura, il sistema monitora la posizione in tempo reale attraverso riferimenti collocati direttamente sulle vertebre o sulle creste iliache, senza l’utilizzo di radiazioni ionizzanti.

I vantaggi per i pazienti

«L’utilizzo del robot ci consente di effettuare interventi con una precisione millimetrica, riducendo al minimo l’invasività e i rischi per il paziente», spiega il dottor Vincenzo Fanelli. «Il sistema integra immagini TAC con un amplificatore tridimensionale, permettendo al braccio robotico di operare con straordinaria stabilità e accuratezza».

Tra i benefici principali per i pazienti:

Riduzione dei tempi chirurgici e anestesiologici

Trauma minore ai tessuti

Dimissioni rapide

Ripresa accelerata delle attività quotidiane

Un passo avanti per la neurochirurgia italiana

L’introduzione di questa tecnologia segna un progresso significativo per la neurochirurgia, non solo a livello regionale ma anche nazionale, posizionando il Miulli come punto di riferimento per l’innovazione sanitaria. Il Robot Excelsius GPS Globus non solo migliora l’efficienza e la sicurezza degli interventi, ma rappresenta anche un simbolo dell’impegno continuo dell’ospedale nell’offrire cure di altissima qualità.

Per vedere il sistema in azione, è possibile consultare un video disponibile al seguente link.