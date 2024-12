Noicattaro si veste a festa con il Villaggio di Babbo Natale in piazza

NOICATTARO - È ufficialmente tempo di Fantasticherie a Noicattaro, il comune in provincia di Bari che si prepara a festeggiare il Natale con una serie di eventi gratuiti pensati per tutte le età. Sabato 14 dicembre, piazza Umberto I si trasformerà in un magico Villaggio di Babbo Natale, con iniziative natalizie che animeranno la città a partire dalle ore 18:00.

L’evento, che fa parte dell’originale format creato da Wonderland Eventi, trasporterà i partecipanti in una magica atmosfera natalizia, proprio come se si trovassero a Rovaniemi, la città finlandese che ospita la residenza di Santa Claus. I più piccoli, ma anche gli adulti, potranno vivere momenti indimenticabili grazie alle numerose attrazioni che combinano tradizione e innovazione.

Una delle principali attrazioni è l’”Igloo VR”, un gonfiabile che offre un’esperienza immersiva tra realtà virtuale e fantasia. Grazie ai visori 3D, i partecipanti potranno esplorare paesaggi innevati e sconfinati della terra di Santa Claus, vivendo un’avventura unica. Per i bambini più piccoli, non mancherà il “Santa’s Poste Office”, dove potranno scrivere e imbucare le loro letterine destinate a Babbo Natale nel vero ufficio postale del Polo Nord.

La piazza sarà arricchita da una scenografia magica, con il “Rudolph monument”, un’imponente scultura dedicata alla famosa renna simbolo del Natale. Questo monumento si presta perfettamente a scatti fotografici originali e divertenti. A fare da cornice, il cannone di neve artificiale, che ricoprirà la piazza di bianco e terrà i più piccoli con lo sguardo rivolto verso il cielo, mentre altre casette natalizie si disporranno lungo la piazza, completando l'atmosfera festiva.

I bambini potranno anche salire a bordo della slitta di Babbo Natale, trainata da tre renne animate, per vivere un emozionante viaggio virtuale tra le stelle, come veri aiutanti di Babbo Natale. E per rendere l'esperienza ancora più magica, saranno allestite cinque postazioni mascotte a tema natalizio e dei cartoni animati, giostrine e stand gastronomici con prelibatezze tipiche del periodo.

Tutti gli eventi del Natale Nojano sono gratuiti e ad accesso libero, realizzati grazie al patrocinio del Comune di Noicattaro, e rappresentano una fantastica opportunità per trascorrere una giornata speciale in famiglia. Per maggiori informazioni, è possibile contattare Wonderland Eventi al numero WhatsApp 393 729 52 98 o visitare le loro pagine sui social Facebook (@wonderlandeventibypirulli) e Instagram (@wonderland_eventi).

Non perdere l’occasione di vivere la magia del Natale a Noicattaro, un’esperienza unica per grandi e piccini!