Noci, convegno di studio sul nuovo Codice della Strada

NOCI - Si è tenuto, con grande partecipazione, il convegno di studio “Codice della Strada: La Rivoluzione Natalizia”, ospitato nella Sala Convegni della Parrocchia SS. Nome di Gesù di Noci. L’incontro formativo ha riunito 170 tra agenti e ufficiali della Polizia Locale, provenienti da varie località della Puglia e da altre regioni.Organizzato dal Segretario Regionale CSA Puglia, dott. Sebastiano Zonno, il convegno ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui il dott. Michele Cassano, Dirigente Superiore della Polizia Locale di Bari, il dott. Raffaele Colamussi, Vice Comandante della Polizia Locale di Conversano, e il Vice Ispettore Rocco Giuseppe Cafaro della Polizia Locale di Bari.Un momento di preghiera e la benedizione dei presenti hanno aperto l’evento, guidati dal parroco della chiesa dei Cappuccini, don Maurizio Caldararo. A seguire, il Sindaco di Noci, Francesco Intini, e il Comandante della Polizia Locale, dott. Giuseppe Ricci, hanno portato i saluti istituzionali. I lavori sono stati introdotti dal dott. Sebastiano Zonno, con la moderazione affidata al dott. Cassano.Il convegno ha offerto un momento di aggiornamento sulle novità introdotte dalla Legge 177 del 25 novembre 2024, entrata in vigore il 14 dicembre. I temi affrontati hanno riguardato l’applicazione delle nuove normative in materia di sicurezza stradale e circolazione. Il comando della Polizia Locale di Noci ha collaborato come partner dell’evento, supportando l’organizzazione e la logistica.L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di formazione per il personale di Polizia Locale, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza e preparazione in merito alle nuove disposizioni del Codice della Strada.