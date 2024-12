Notte della Taranta: 10mila in piazza del Campidoglio a Roma

ROMA - Grande successo a Roma per l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta ospite speciale della 14ᵃ edizione di Musei in Musica. Una festa popolare in piazza del Campidoglio che ha coinvolto decide di migliaia di cittadini romani e di turisti.Oltre 10.000 gli spettatori che hanno raggiunto il colle capitolino per visitare le bellezze del museo pubblico più antico del mondo e per assistere al concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta ballando al ritmo della pizzica salentina. Un appuntamento trascinante, aperto con l’ipnotica Taranta di Lizzano e proseguito con le hit più amate dal pubblico: Pizzicarella, Pizzica di San Vito e Lu Rusciu de lu mare. Finale, come da tradizione, con Calinitta.Ad applaudire i musicisti e danzatori salentini anche il sindaco della Capitale Roberto Guarltieri e l’assessore alla Cultura della città Massimiliano Smeriglio. Tanti i protagonisti della serata: dagli interpreti dei canti popolari Antonio Amato, Consuelo Alfieri, Ninfa Giannuzzi e Salvatore Galeanda, ai danzatori di pizzica Serena Pellegrino, Lucia Scarabino, Veronica Calati, Stefano Campagna, Fabrizio Nigro e Marco Martano, per concludere con i musicisti dell’Orchestra diretta dal mandolinista antropologo Peppo Grassi: Alessandro Monteduro (percussioni), Antonio Marra (batteria), Alessandro Chiga e Carlo De Pascali (tamburello), Attilio Turrisi (chitarra battente), Leonardo Cordella (organetto), Nico Berardi (fiati), Giuseppe Astore (violino), Mario Esposito (basso), Roberto Gemma (fisarmonica).La Taranta ospite di Musei in Musica 2024 è un’iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzata da Zètema Progetto Cultura in collaborazione con Fondazione La Notte della Taranta.