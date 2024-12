Festival 'Artisti di strada nei Castelli': stasera il gran finale a Mesagne

MESAGNE - Festa dell'Immacolata, Mesagne si prepara a chiudere in grande stile il festival “Artisti di Strada nei Castelli”, un progetto che unisce arte, cultura e valorizzazione dei castelli della provincia di Brindisi. Sono previsti spettacoli di strada, con performance itineranti, suggestive e interattive.- Parata trampolieri luminosi: 19:00-21:00;- Giocoleria: piazza 4 Novembre, ore 19:00 e 20:30;- Teatro Burattini: via Castello, ore 19:30, 20:30, 21:30;- Mimo Show: via Castello, ore 20:00 e 21:00;- Polecube: piazza Orsini, ore 20:00 e 21:00;- Fire Show: piazza Orsini, ore 19:30, 20:30, 21:30.L’iniziativa, prodotta da “Lab Communications”, è parte di un ampio programma di valorizzazione turistica sostenuto dalla Regione Puglia, da Pugliapromozione, POC Puglia 2014-2020 e dal Comune di Mesagne. L’obiettivo è promuovere il territorio come meta attrattiva durante tutto l’anno, attraverso eventi che uniscono arte e cultura.