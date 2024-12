Notte Italiana a Berlino: la Filarmonica Pugliese infiamma la Philharmonie

È stata la Italienische Nacht, la Notte Italiana dell’Orchestra Filarmonica Pugliese quella andata in scena alla Philharmonie di Berlino. Ieri, l’ultima tappa del tour denominato ‘Road to Berlin’ ed organizzato insieme e alla Società Italiana della Musica da Camera ha visto impegnata in terra tedesca la compagine orchestrale nell’esecuzione in un programma ambizioso che ha visto alternarsi sul palco due direttori e otto solisti.

L’Ouvertüre da 'La gazza ladra' di Rossini ed il Concerto per sassofono e orchestra di Gilson per ‘sciogliere il ghiaccio’, il concerto per pianoforte e orchestra di Mozart a seguire, hanno composto la prima parte del programma.

Ma nella sala grande dell’imponente teatro che è la sede dei Berliner Philharmoniker sono risuonate anche le note di brani tra i più celebri ed eseguiti come Vissi d’arte , Preludio sinfonico e O mio babbino caro di Puccini, proposti per celebrare il compositore nel centenario dalla sua scomparsa, e l’Intermezzo da Cavalleria Rusticana di Mascagni, scelto per omaggiare la Puglia. Una performance che ha convinto il pubblico tedesco: al termine del concerto gli spettatori hanno 'salutato' i musicisti italiani con un lunghissimo applauso e una ovazione finale

Un organico imponente quello che è partito dalla Puglia verso la Germania: sessantotto i musicisti della Filarmonica Pugliese in scena. A dirigerli, sul podio, i Maestri Manuel Tevar e Filippo Arlia. Ad affiancarli i solisti Marco Sollini, Salvatore Barbatano, Raffaele D'Angelo, Sergio Marchegiani e Marco Schiavo al pianoforte, Nicola Bertolini al clarinetto, Gaetano Di Bacco al sassofono e la voce del soprano Maria Giulia Milano.

Quella berlinese è stata una tappa importante non solo nei numeri ma anche nel significato per la regione Puglia e per il Paese: la Filarmonica Pugliese è, infatti, l’unica orchestra italiana ospite nel cartellone 2024 dei leggendari Berliner Philarmoniker, riconosciuta tra le orchestre più prestigiose al mondo, ma è anche la prima orchestra sinfonica pugliese a varcare le soglie della sala più imponente del teatro di Berlino, città ritenuta capitale mondiale della musica classica. Per l’occasione, presente in sala a rappresentare la Regione Puglia anche il Direttore del Dipartimento Cultura, Aldo Patruno.

“Immenso orgoglio della Puglia per il grande traguardo raggiunto dall’Orchestra Filarmonica Pugliese che entra a testa alta alla Philharmonie di Berlino, il tempio della musica classica mondiale sotto la custodia dei Berliner Philharmoniker e suona divinamente rendendo onore al talento infinito degli artisti del Sud. Un’altra tappa nel processo di internazionalizzazione del sistema artistico-culturale pugliese”, le sue parole.