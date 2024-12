Omaggio a Vito Maurogiovanni: 'Il Poeta di Compagnia' al Teatro Piccinni di Bari

BARI - Giovedì 26 dicembre, alle ore 19:30, il Teatro Piccinni di Bari ospiterà un evento speciale dedicato al centenario della nascita di Vito Maurogiovanni, scrittore e commediografo barese. L’iniziativa, intitolata "Il Poeta di Compagnia", è curata da Vito Signorile e fa parte della stagione teatrale del Comune di Bari, in collaborazione con Puglia Culture.

Lo spettacolo, un racconto multidisciplinare che intreccia immagini, reading, musiche e testimonianze, vuole celebrare la figura di Maurogiovanni, autore di oltre trenta commedie e un centinaio di radiodrammi, ricordato per la sua capacità di dare dignità letteraria al dialetto barese e per la sua attenzione alle persone umili e alla società del suo tempo.

Un cast d’eccezione

Sul palco, accanto a Vito Signorile, si alterneranno attori di rilievo come Lucia Zotti, Tina Tempesta, Paolo Sassanelli, Marit Nissen, Antonio Stornaiolo, Nico Salatino, Enzo Sarcina, Gigi De Santis, Enzo Strippoli, e Monica Contini.

La componente musicale sarà affidata ai talentuosi Davide Ceddìa, Maria Giaquinto, Giuseppe De Trizio, e Giovanni Chiapparino, con il contributo di Nietta Tempesta.

L’eredità di Maurogiovanni

L’assessora alla Cultura del Comune di Bari, Paola Romano, ha sottolineato l’importanza del contributo di Maurogiovanni:

"La Bari dei nostri nonni vive nelle sue storie, nei suoi personaggi autentici. La sua vasta produzione è un richiamo ai valori fondanti della nostra identità, offrendo uno sguardo ricco di speranza per il futuro".

Un racconto senza tempo

Vito Signorile, nelle sue note di regia, ha descritto Maurogiovanni come un artista capace di coinvolgere totalmente il pubblico, un "prezioso scrigno ricolmo di storie". Il titolo dello spettacolo, "Il Poeta di Compagnia", richiama il suo amore per il teatro e il suo spirito giocoso con gli attori, con cui spesso condivideva idee e creava spunti creativi.

Durante la serata, verranno proiettati rari filmati d’epoca tratti dalle opere di Maurogiovanni messe in scena negli anni dal Gruppo Abeliano, e sarà presentata una lettura interpretativa di "U Cafè Andìche", uno degli spettacoli in preparazione per le celebrazioni del centenario.

Informazioni e biglietti

I biglietti per l’evento sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Piccinni (tel. 328.6917948 - 080.5772465). Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale Puglia Culture.

Non perdete questa occasione unica per riscoprire le radici culturali della città di Bari e rendere omaggio a un autore che ha segnato profondamente il panorama teatrale e letterario della Puglia.