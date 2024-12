Alberobello ospita il 'Concerto d'Inverno 2024', di scena il duo D’Onghia - Baccaro

ALBEROBELLO - Il 23 dicembre 2024, presso il Centro culturale Giovanni Galliani (ex Conceria) in via Barsento allo ore 20:30, si terrà il concerto del Duo D’Onghia - Baccaro, un evento musicale imperdibile. Il programma proposto dai due talentuosi musicisti alberobellesi, Giovanni Antonio D’Onghia al sassofono e Mafalda Baccaro al pianoforte, offrirà un'esperienza emozionante, che spazia dal repertorio classico a contaminazioni jazzistiche e brani di rara esecuzione. L’iniziativa è inserita nel programma “We Are in Trulli” winter ed. ed è patrocinata dal Comune di Alberobello.Il Duo D’Onghia - Baccaro è composto da artisti di spicco del panorama musicale: Mafalda Baccaro, pianista, organista e direttore d’orchestra, con un curriculum ricco di esperienze artistiche di alto livello, e Giovanni Antonio D’Onghia, giovane saxofonista che vanta già importanti riconoscimenti e collaborazioni con maestri di fama internazionale. Insieme, madre e figlio offrono una proposta musicale rara e affascinante, riconosciuta anche da illustri musicisti come Delangle e Murphy.Il concerto si distingue per la sua versatilità, rivolgendosi a un pubblico trasversale di tutte le età. Il programma musicale alterna momenti meditativi e riflessivi a passaggi vivaci e coinvolgenti, spaziando da melodie orecchiabili a virtuosismi straordinari. I brani proposti, che includono composizioni di autori come Caccini, Caplet, Puccini e Gotkovsky, si caratterizzano per una forte componente emotiva, arricchita da una interpretazione quasi ‘teatrale’ che coinvolgerà anche visivamente il pubblico.Caccini/Asakawa: Ave MariaCaplet, André: Impressions d’automneDecruck, Fernande: Sonate en Ut#Gotkovsky, Ida: BrillanceSancan, Pierre: Lamento et RondòPuccini/Baccaro: Tre ritratti di donna dalle opere: Tosca, La Bohème, TurandotIl concerto punta ad avere un forte legame con la figura femminile, con l’Ave Maria che celebra la Donna-Madre di Cristo, un pezzo particolarmente evocativo per il periodo natalizio. Le compositrici Fernande Decruck e Ida Gotkovsky sono protagoniste di questo programma, insieme alla trascrizione originale di Mafalda Baccaro dei celebri ritratti di donna dalle opere pucciniane.Il concerto nasce con l’obiettivo di offrire al pubblico alberobellese una serata di condivisione e di elevazione dello spirito, attraverso un’esperienza musicale che stimola la riflessione sulla bellezza autentica, lontana dalle apparenze effimere. Inoltre, l’evento risponde al desiderio di proseguire un percorso culturale già intrapreso negli scorsi anni, proponendo un programma che spazia tra il repertorio classico e le sue contaminazioni. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica, che potranno vivere una serata all'insegna della cultura e della bellezza.