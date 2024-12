Ona Ave Trek Boot Wp, tra stile e comfort

Gli ONA AVE™ Trek Boot WP rappresentano la fusione perfetta tra design urbano e funzionalità outdoor. Pensati per chi ama l'esplorazione, sia nei contesti cittadini che lungo sentieri immersi nella natura, questi scarponcini sono sinonimo di protezione, stile e comfort in ogni condizione.

La tomaia in nylon impermeabile, arricchita da sovralaminature in pelle pieno fiore scamosciata, offre un’efficace barriera contro gli agenti atmosferici, mantenendo i piedi asciutti e protetti anche nelle giornate più piovose o nei terreni umidi. Le finiture metalliche aggiungono un tocco di modernità, mentre il collarino in pelliccia sintetica non solo garantisce un comfort extra, ma regala anche un look contemporaneo, perfetto per distinguersi in città.

La tecnologia della suola EVERTREAD™ ad alta trazione garantisce una presa sicura su superfici bagnate, ghiacciate o accidentate, offrendo una stabilità ineguagliabile. L’intersuola ammortizzata assorbe gli impatti, assicurando una camminata confortevole anche dopo molte ore di utilizzo. Questo rende gli ONA AVE™ Trek Boot WP ideali per lunghe passeggiate, giornate di lavoro dinamiche o brevi escursioni fuori porta.

La versatilità di questi scarponcini si riflette anche nella cura dei dettagli: ogni elemento, dalla scelta dei materiali alla lavorazione artigianale, è pensato per offrire durata e performance senza compromessi. Grazie al loro design raffinato, si abbinano facilmente a qualsiasi outfit, dal casual al più tecnico, permettendo di passare con disinvoltura dall’ambiente urbano a quello naturale.

Gli ONA AVE™ Trek Boot WP rappresentano la perfezione di chi cerca una calzatura che sappia unire funzionalità, estetica e qualità. Con gli ONA AVE™, ogni passo sarà un’esperienza di stile e comfort.