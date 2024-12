Ostuni 23 dicembre 2024: Mostra "Il mio Presepe" decima edizione - il video

OSTUNI (BR) - Proseguono le interessanti iniziative nella città di Ostuni: dal 23 dicembre 2024 fino al 5 gennaio 2025 presso l'Edificio Pessina (Istituto Comprensivo "Pessina-Vitale-Barnaba"), in Piazza Italia n°11, si tiene la decima edizione della mostra "Il mio Presepe", a cura dell'Associazione "Ostuni è..." e con il patrocinio del Comune di Ostuni.





La mostra è un invito a tutti per poter ammirare un’arte differente, cioè quella di creare un presepe dal nulla, anche con materiali vari e di riciclo. È un appuntamento annuale e globale del territorio, dedicato alla riflessione ed al confronto sull’arte del presepe, iniziando dal primo presepe vivente di San Francesco fino al nostro tempo.





L’evento è promosso dall'associazione "Ostuni è..." in collaborazione con tanti appassionati di quest’arte presepiale. Si vuole dunque unire, in un'unica mostra, tanti amici e soci, che siano provetti, o ne abbiano la passione, oppure lo facciano per mestiere; che siano piccoli o adolescenti oppure adulti e pensionati.





All'interno della mostra, oltre ai presepi, vi saranno alcuni pannelli con le cartoline di auguri di Natale del secolo scorso.





